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【烏克蘭戰爭】烏指破俄軍攻勢 重奪哈爾科夫村莊

環球社會熱點 15:30 2022/05/11

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俄烏戰爭已持續兩個多月，烏克蘭宣布在第二大城市哈爾科夫的戰況有進展，成功擊破俄軍攻勢並重奪哈爾科夫數個村莊的控制權。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭正逐步將俄軍趕出哈爾科夫。

【烏克蘭戰爭】聯合國大會通過 捷克取代俄為人權理事會成員 【下一頁】

哈爾科夫（Kharkiv）位於烏克蘭東北部，為烏克蘭第二大城市，自開戰以來持續遭受俄軍炮擊。

烏克蘭駐哈爾科夫主力部隊的新聞發言人Tetiana Apatchenko表示，烏軍最近幾日重奪位於哈爾科夫以北的4個村莊。

澤連斯基表示，烏克蘭正逐步將俄軍趕出哈爾科夫。不過他敦促所有人不應散播情緒，期望每周甚至每日都能取勝。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）似乎正準備維持長期衝突，認為即使俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）取勝，戰爭也不會結束。

德國荷蘭外長突訪烏 晤澤連斯基 【下一頁】

俄羅斯自3月底放棄進攻烏克蘭首都基輔以來，俄軍主力一直試圖以哈爾科夫以南的伊久姆（Izyum）市為基地，在頓巴斯地區包圍烏軍。至於烏軍則要抵抗來自三方的俄軍夾擊。

俄軍大規模進攻烏克蘭東部等地區數周仍無突破，烏克蘭的反攻或反映戰事踏入新階段。烏軍目前正向後方補給綫推進，試圖逼俄軍主力撤退向南方。

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責任編輯：鄭錦玲

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