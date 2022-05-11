【大行看法】大摩：「動態清零」使中國經濟短期低速運行　亞洲國家受惠重新通關所帶動、通脹料於第3季見頂

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中國對新冠疫情的「動態清零」政策拖慢經濟復甦進度，摩根士丹利預期，中國經濟短期內仍保持低速增長，又料直至10月、11月才會轉至「與病毒共存」方式，經濟才將迎來復甦，估計中國今、明年GDP增長分別為4.2%和5.7%。
至於亞洲其他國家，受限於環球增長放慢，宏觀需求減退，但相信受惠重新通關，可由本土需求所帶動，料亞洲今、明年GDP增長4.6%及5.1%。另外，該行預計直到9月，大多亞洲國家的利率將高於疫情前水平，當中澳洲、印度、韓國的利率甚至升得更高，相反，中國和日本延續寬鬆，中國將下調存款準備金率（RRR），並推動基建，又放鬆房地產及科技股政策。
通脹方面，摩根士丹利認為亞洲通脹將如世界各地一樣走高，而本土消費需求將在未來數季復甦，將通脹通脹由成本壓力拉上，增至需求推動，不過，由於工資增加低於疫情前水平，料亞洲通脹由現時的3%升至第3季達3.4%後見頂，然後明年第2季回落至2.5%。
美國今晚將公布4月通脹數據，市場預計為增長8.1%。摩根士丹利指，美國二手車價格回落，但房屋租金持續向上，料今年個人消費支出平減指數升至4.6%，高於聯儲局2%的目標，而通脹則預期按年升6.8%，明年回落至2.4%。
歐洲通脹為另一關注重點，該行表示，雖然當地經濟增長動力持續，但由於俄羅斯入侵鳥克蘭，導致能源價格飆升，加上供應鏈緊張，變相削弱消費者的可支配收入，並出現實質工資倒退，因而預計歐洲今年經濟增長及通脹為2.6%及7.3%。
|摩根士丹利對今年經濟及通脹預測
|地區
|經濟增長
|通脹
|全球
|2.9%
|7.4%
|印度
|7.4%
|6.6%
|中國
|4.2%
|1.5%
|歐洲
|2.6%
|7.3%
|美國
|2.6%
|6.8%
|俄羅斯
|-12%
|21%
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編輯：姚卓然