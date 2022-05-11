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【侵犯私隱】美國人面辨識公司與人權組織和解　暫停向私人企業提供服務

科技 18:00 2022/05/11

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根據協議，Clearview AI將永遠不得向美國的私人企業或個人提供服務。（法新社資料圖片）

美國人面辨識公司Clearview AI的人面辨識技術一直備受爭議，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）早於2020年控告該人面辨識公司侵犯民眾私隱，引起大眾對私隱的關注。據外媒《CNN》報道，該人面辨識公司與ACLU伊利諾州分部於本周已達成共識，承諾不再提供人臉辨識服務予美國企業。

【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤

據外媒《CNN》報道，伊利諾州早於2008年實施《生物識別資訊隱私法》（Biometric Information Privacy Act，BIPA），要求各大企業必須知會並得到書面同意，方可收集伊利諾州居民的指紋、人臉或虹膜掃描等生物辨識資訊。而ACLU認為，Clearview AI違犯了該條例，因此於2020年時起訴該企侵犯個人私隱。

歷經兩年，ACLU與Clearview AI終達成和解協議。根據協議，Clearview AI將永遠不得向美國的私人企業或個人提供服務；而在伊利諾州，Clearview AI在未來5年內也不得向當地政府和執法機構提供資料庫資料；同時，在其官網上設立專區，讓伊利諾州居民可以將自己的照片從Clearview AI資料庫中移除。

【侵犯人權】Amazon供應商涉強迫勞動　多間中國技術公司強迫新疆維吾爾族人勞動

【網絡安全】Meta警告：5萬用戶遭假帳號監控　或牽涉人權安全

責任編輯：文睿
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