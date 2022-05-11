▲ 【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭 批3大穩定幣涉潛在衝突

美國證交會SEC主席Gary Gensler接受外電訪問時稱，有加密貨幣交易所規避監管，更有部分直接與客戶對賭交易，模糊交易平台、託管、造市商服務，可能不符合客戶最佳利益。Gensler 續指，大部分數碼資產都屬於SEC管轄範圍，SEC會加強對加密貨幣交易所執法。

證券交易所等金融資產交易所，交易所大多提供交易對盤以至結算服務，不會直接成為買方或賣方的對手，最多只會設有造市商等流通量提供者。Gensler在彭博訪問中表示，擔心加密貨幣交易所沒有在不同業務部門之間設立適當的隔離牆，例如托管、做市和提供交易場所。

他批評：「加密貨幣面對大量挑戰，有交易平台搶先客戶交易。他們甚至經常成為客戶的交易對手，因為他們自行提供造市服務。」

SEC：三大穩定幣由交易平台創立非巧合

Gensler 也提及穩定幣（stablecoin）的潛在問題，泰達幣（Tether），美元穩定

幣（USD Coin）和幣安穩定幣（Binance USD）都附屬於交易所 ，認為這並不是巧合，當中可能令交易方避開認識客戶（KYC）、反洗黑錢（AML）程序。

Tether由Bitfinex加密貨幣交易所投資者相關，USD Coin投資者包括Coinbase（美：COIN），Binance USD則由幣安關連。穩定幣價格大多與美元或其他法定貨幣掛鈎，不如比特幣等加密貨幣相對美元價格大起大落。

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