▲ 【AAPL】iPod將成為歷史 蘋果宣佈停產、第七代iPod Touch繼續銷售至斷貨

面世超過二十年的iPod即將退出歷史舞台。蘋果（Apple，美：AAPL）昨日在官網宣布，將會停止一代音樂播放器iPod的生產，現有的最後一批第七代iPod Touch將繼續銷售，直至庫存清零。

歷代iPod演變

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蘋果自2001年推出第一代iPod，成為蘋果重返一線智能設備廠商的王牌，2004年推出僅得3.6盎司的iPod mini，2006年推出第二代iPod nano，直至iPhone面世前都是蘋果的「門面擔當」，也是Steve Job主持發布會的主角。

其後，iPod Touch在2007年首次面世，並使用與iPhone相似的觸控界面。2012年面世的第七代iPod nano仍是至今為止最薄的iPod，厚度僅得5.4毫米。第七代iPod Touch在2019年推出，亦是最後一款iPod系列產品。

蘋果全球營銷高級副總裁Greg Joswiak表示，音樂一直是Apple核心的一部分，它的出現不僅影響了音樂行業，亦重新定義了音樂的發現、聆聽以及分享方式。他又稱，iPod的精神將繼續與蘋果共存，目前蘋果的所有產品，都融合了令人難以置信的音樂體驗。

不過，時至今日，消費者對於音樂的享受方式已經隨著科技日新月異而改變。蘋果表示，目前在眾多能夠享受音樂的蘋果設備中，iPhone是儲存音樂，和使用Apple Music享受音樂的最佳設備，而Apple Watch以及AirPods是最完美的配合。

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