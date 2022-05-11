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【AAPL】iPod將成為歷史　蘋果宣佈停產、第七代iPod Touch將繼續銷售

股市 14:44 2022/05/11

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iPod將成為歷史　蘋果宣佈停產、第七代iPod Touch將繼續銷售

面世超過二十年的iPod即將退出歷史舞台。蘋果（美：AAPL）昨日在官網宣布，將會停止一代音樂播放器iPod的生產，現有的最後一批第七代iPod Touch將繼續銷售，直至庫存清零。

蘋果自2001年推出第一代iPod，2004年推出僅得3.6盎司的iPod mini，2006年推出第二代iPod nano。其後，iPod Touch在2007年首次面世，並使用與iPhone相似的觸控界面。2012年面世的第七代iPod nano仍是至今為止最薄的iPod，厚度僅得5.4毫米。第七代iPod Touch在2019年推出，亦是最後一款iPod系列產品。

蘋果全球營銷高級副總裁Greg Joswiak表示，音樂一直是Apple核心的一部分，它的出現不僅影響了音樂行業，亦重新定義了音樂的發現、聆聽以及分享方式。他又稱，iPod的精神將繼續與蘋果共存，目前蘋果的所有產品，都融合了令人難以置信的音樂體驗。

不過，時至今日，消費者對於音樂的享受方式已經隨著科技日新月異而改變。蘋果表示，目前在眾多能夠享受音樂的蘋果設備中，iPhone是儲存音樂，和使用Apple Music享受音樂的最佳設備，而Apple Watch以及AirPods是最完美的配合。

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