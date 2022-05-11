【安心出行】安心出行刪除部分用戶電子針卡　資科辦：承辦商技術出錯

▲ 安心出行流動應用程式3.2.4版本，因服務承辦商出現技術錯誤，令部分Google及華爲用戶更新程式後，「疫苗通行證」二維碼等資料被刪除。（林宇翔攝）

新冠疫情肆虐，市民出入都需要使用安心出行應用程式。政府資訊科技總監辦公室發言人今（11日）表示，於昨（10日）約4時推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本，因服務承辦商出現技術錯誤，令部分Android及華爲用戶更新程式後，「疫苗通行證」二維碼等資料被刪除。

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資科辦表示已即時跟進事件，並於昨晚8時左右，在Google Play及華爲AppGallery，推出「安心出行」3.2.5更新版本，修正問題，呼籲公眾盡快更新應用程式。

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資科辦亦就事件向市民致歉，並向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理。資科辦稱將加強「安心出行」的測試及監察程式的更新，以確保應用程式運作暢順。

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事實上，安心出行推出以來一直有不同的技術問題，例如早前有用戶在符合要求的情況下，程式仍然錯誤顯示「未有儲存接種紀錄」的紅色二維碼，而政府亦透過更新版本修正該問題。

責任編輯：吳嘉雯

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