  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動滑板車】英國將引入電動滑板車法　專家：或對視障人士構成風險

科技 17:15 2022/05/11

分享：

分享：

近日，英國政府表示，將擴大合法使用電動滑板車的範圍和改善安全規例。（法新社資料圖片）

電動滑板車成為市民代步工具的新趨勢，香港近年也著手研究相關法律和安全問題。近日，英國政府表示，將擴大合法使用電動滑板車的範圍和改善安全規例。皇家盲人研究所（The Royal National Institute of Blind People，RNIB）提醒，政府制定政策時應多考慮失明或弱視人士的需求和情況。

【AI芯片】Intel推出新型AI芯片Gaudy 2　挑戰NVIDIA市場地位

據外媒《BBC》報道，電動滑板車在英國早已大受歡迎，但目前可使用範圍有限，主要為私人土地才可合法使用。惟英國政府發言人表示，由於市民對電動滑板車的需求增加，因意當局有意制定新法規，確保市民能安全並合法地使用該代步工具。

據悉，英國政府已於當地30多個地區進行電動滑板車試驗計劃。試驗期間，電動滑板車時速限制在每小時15.5英里，滑板車亦需安裝自動燈作為安全功能。政府發言人強調，確保市民安全為當局的首要任務，認為試驗計劃有助當局更好制定對電動滑板車的監管，也可更全面地了解電動滑板車對公眾的影響。

而大眾一直也很關注電動滑板車的安全問題，RNIB政策經理Moussa Haddad表示，電動滑板車移動迅速，運行安靜，難以被發現，因此對失明和視力不佳的行人構成了潛在風險，呼籲當局應多加考慮他們的安全問題。

目前RNIB正與交通部、地方議會和電動滑板車運營商合作，完善電動滑板車法例和解決潛在風險。

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止

【智能手機】小米POCO F4 GT電競手機　升級遊戲體驗

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【芯片荒】部分BMW車款　未搭載Apple CarPlay與Android Auto功能
2022/05/10
【芯片荒】部分BMW車款　未搭載Apple CarPlay與Android Auto功能
【電競筆電】Lenovo新一代電競筆電Legion 7系列　配備A.I.調溫功能
2022/05/10
【電競筆電】Lenovo新一代電競筆電Legion 7系列　配備A.I.調溫功能
【企業IT部署】三星發布首款512GB記憶體擴展器　為數據中心打造
2022/05/10
【企業IT部署】三星發布首款512GB記憶體擴展器　為數據中心打造
【Google翻譯】Google Translate雲端備份功能登場　助跨裝置查看翻譯紀錄
2022/05/10
【Google翻譯】Google Translate雲端備份功能登場　助跨裝置查看翻譯紀錄

你可能感興趣

【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
18:20 2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【芯片荒】部分BMW車款　未搭載Apple CarPlay與Android Auto功能
10:00 2022/05/10
【芯片荒】部分BMW車款　未搭載Apple CarPlay與Android Auto功能
【電競筆電】Lenovo新一代電競筆電Legion 7系列　配備A.I.調溫功能
23:00 2022/05/10
【電競筆電】Lenovo新一代電競筆電Legion 7系列　配備A.I.調溫功能
科技產品 移動裝置 電腦設備 創新科技及應用 軟件 硬件 滑板 香港 英國

上一篇文章

【網絡安全】黑客組織Conti攻擊國家網絡　美國懸紅7千萬追捕

下一篇文章

【保護產業】日本議會通過經濟安全法案　保護供應鏈免受黑客攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款