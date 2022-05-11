【電動滑板車】英國將引入電動滑板車法　專家：或對視障人士構成風險

▲ 近日，英國政府表示，將擴大合法使用電動滑板車的範圍和改善安全規例。（法新社資料圖片）

電動滑板車成為市民代步工具的新趨勢，香港近年也著手研究相關法律和安全問題。近日，英國政府表示，將擴大合法使用電動滑板車的範圍和改善安全規例。皇家盲人研究所（The Royal National Institute of Blind People，RNIB）提醒，政府制定政策時應多考慮失明或弱視人士的需求和情況。

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據外媒《BBC》報道，電動滑板車在英國早已大受歡迎，但目前可使用範圍有限，主要為私人土地才可合法使用。惟英國政府發言人表示，由於市民對電動滑板車的需求增加，因意當局有意制定新法規，確保市民能安全並合法地使用該代步工具。

據悉，英國政府已於當地30多個地區進行電動滑板車試驗計劃。試驗期間，電動滑板車時速限制在每小時15.5英里，滑板車亦需安裝自動燈作為安全功能。政府發言人強調，確保市民安全為當局的首要任務，認為試驗計劃有助當局更好制定對電動滑板車的監管，也可更全面地了解電動滑板車對公眾的影響。

而大眾一直也很關注電動滑板車的安全問題，RNIB政策經理Moussa Haddad表示，電動滑板車移動迅速，運行安靜，難以被發現，因此對失明和視力不佳的行人構成了潛在風險，呼籲當局應多加考慮他們的安全問題。

目前RNIB正與交通部、地方議會和電動滑板車運營商合作，完善電動滑板車法例和解決潛在風險。

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責任編輯：文睿

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