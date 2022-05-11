【AI芯片】Intel推出新型AI芯片Gaudy 2　挑戰NVIDIA市場地位

▲ Intel數據中心和AI負責人Sandra Rivera預計，AI芯片市場在未來5年將增長約25%，達到約500億美元（3,900億港元）。（法新社）

大多AI研究人員和企業，都習慣使用輝達（Nvidia）旗下的AI軟件平台CUDA，但英特爾（Intel）日前推出用於AI運算的新型芯片Gaudy 2，計畫從Nvidia手中爭奪AI市場份額。

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157億收購AI芯片

Gaudy 2是由Habana Labs設計的第二代AI芯片，而Habana Labs是一間以色列AI芯片初創企業，在2019年時被Nvidia以20億美元（約157億港元）收購。

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Habana Labs商務總監Eaton Medina認為，CUDA絕非Nvidia屹立不倒的護城河。他指出，Intel的軟件平台採用開放標準，可以從軟件開發網站GitHub免費下載和使用，這對AI研究人員和企業提供一定的吸引力。

通常情況下，晶體管的尺寸愈小，芯片的速度和功能愈強。Eaton Medina表示，有別於上一代AI芯片採用16納米晶體管，Gaudy 2是由7納米晶體管技術製造，因此運算速度是上一代AI芯片的兩倍。

Intel數據中心和AI負責人Sandra Rivera預計，AI芯片市場在未來5年將增長約25%，達到約500億美元（3,900億港元）。她表示，隨著Intel的擴張和收購其他公司，將在軟件方面進行更積極的投資和發展。

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責任編輯：陳卓賢