英國一郡NHS牙醫短缺 部分患者靠自己剝牙

英國國民保健服務（NHS）牙醫近年不斷流失，人數處於10年以來低位。英格蘭西南部許多患者因未能獲得牙醫服務，甚至需要自行在家治療。有英國民眾嘗試在10間NHS牙醫診所登記，結果被全數拒絕。有口腔健康專家表示，新冠疫情及牙醫不滿NHS合約內容等，都是導致NHS牙醫短缺的原因。

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西南部薩默塞特郡（Somerset）因缺乏NHS牙醫服務，已被稱為牙醫沙漠（dental desert）。

口腔健康基金會（Oral Health Foundation）行政總裁卡特（Nigel Carter）表示，英國脫歐、新冠疫情、牙醫不滿NHS合約內容以及受訓新牙醫數目過少，都是導致NHS牙醫人數短缺的因素。卡特表示，已得悉民眾自行治療的情況，包括使用臨時填充物及剝牙。

他批評NHS否認牙醫服務問題存在，直言NHS需要更多牙醫。

慈善機構Healthwatch Somerset指，當地新患者幾乎無可能在薩默塞特郡註冊成為NHS牙科患者。很多居民需忍受痛苦到其他地方求醫，甚至要自己在家處理牙周病。

Healthwatch Somerset透露一宗個案情況，當地一名女患者患有牙膿腫（abscess），由於未能獲得牙醫治療。她只能讓丈夫用針刺穿膿腫，然後用溫水加鹽漱口。

更有NHS工作人員指，有民眾本身已登記成為NHS牙科患者逾20年，但因近年沒有預約而遭剔出名單。民眾花費一整天時間仍未能成功預約，對此難以置信。亦有患者指在接受牙髓治療（root canal，俗稱杜牙根）後感到疼痛，但向Taunton及周邊地區10間NHS牙醫診所求助遭全數拒絕。

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英格蘭國民保健署（NHS England）堅持，薩默塞特郡民眾能夠預約牙醫服務，但未有提供NHS牙醫接收新患者的數據，稱情況因人而異。英國牙科學會（British Dental Association）主席Eddie Crouch則指， 薩默塞特郡民眾在疫情前就已需往返50英里（約80.5公里）尋找NHS牙醫。

英國保健及社會服務署（The Department of Health and Social Care）發言人則指，已向NHS撥款5,000萬英鎊（約4.8億港元），資助多達35萬次牙科治療，正增加人手確保民眾獲得所需口腔護理。

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責任編輯：李俊儀