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新西蘭7月底提前全面重開邊境 取消入境檢測

環球社會熱點 14:18 2022/05/11

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新西蘭總理阿德恩周三（10日）表示，將於7月31日解除餘下防疫限制全面重開國際邊境，較原定計劃提早兩個月。新西蘭同時將取消入境強制檢測要求，旅客入境時無需接受新冠檢測。

華府憂秋冬大爆發或1億美國人染疫 【下一頁】

新西蘭取消對澳洲遊客的入境限制後，本月較早時亦放寬對美國、加拿大、英國和日本等50多個免簽證國家旅客的限制。

阿德恩（Jacinda Ardern）周三表示，將於7月31日取消餘下邊境防疫限制，容許所有旅客、包括來自中國及印度等來自需持簽證國家旅客入境。新西蘭也取消所有入境強制檢測，較原定計劃提前兩個月。

不過旅客仍需完成接種當局認可的35款新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer，港稱復必泰）、Moderna、國藥及科興。

阿德恩指，重開國際邊境有助紓緩當地技術勞工短缺的情況，振興旅遊業，航空及遊輪公司亦有充裕時間應付春夏旺季。

北約秘書長及蓋茨確診 皆徵狀輕微 【下一頁】

新西蘭失業率創紀錄新低，由於新冠確診人數持續上升，當地缺勤率居高不下，企業極需吸納高技術勞工。阿德恩同時宣布一系列移民改革政策，為2萬名移民延長簽證，簡化移民途徑，包括可在30日內處理合資格技術移民的居留申請，有助吸納高技術人才和加快經濟復甦。

新西蘭4月先容許澳洲旅客入境，本月初擴大至美國、加拿大、英國等50多個免簽證國家開放。

當地有95%的12歲以上民眾已完全接種新冠疫苗、接近73%已打第3針。

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責任編輯：郭麗明

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