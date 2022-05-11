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薩爾瓦多孕婦不幸流產 竟被判入獄30年

環球社會熱點 13:30 2022/05/11

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美國最高法院擬推翻婦女墮胎權受憲法私隱權保護的判決，婦女墮胎權受關注。中美洲國家禁止婦女墮胎，一名婦女懷孕期間不幸流產，但薩爾瓦多法院宣布判這名婦女入獄30年。

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薩爾瓦多完全禁止墮胎，而且有別於其他國家，薩爾瓦多甚至禁止婦女在因姦成孕、亂倫、母親或胎兒健康受到威脅的情況下墮胎。

這名28歲婦女名為Esme，已育有1名7歲女兒。她2019年再度懷孕，但因懷孕期間的緊急健康問題不行流產。

Esme前往公立醫院求診時被捕，在審前已遭拘留兩年。薩爾瓦多法官周一（9日）判Esme殺害未出世嬰兒的罪名成立，判處其30年監禁。

這是薩爾瓦多過去7年來，首宗婦女流產被判入獄的案件。據人權組織Citizen Group指，薩爾瓦多在過去20年已刑事起訴181名有緊急情況流產或需要終止懷孕的婦女。

據悉，醫院職員經常向警察舉報流產的婦女，人權組織批評在立法禁止墮胎的國家，婦女必須證明她們所經歷的流產情況真實，而非自行墮胎，否則將面臨監禁。

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責任編輯：鄭錦玲

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