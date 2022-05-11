▲ 【MPF】滙豐強積金：北美等外國基金5年回報最佳 惟成員配置比重反而甚少

滙豐強積金發布「2022 年度僱主及僱員強積金服務滿意度調查」，調查發現表現最佳的三隻外國及環球基金，卻不被本港成員重視，反而大多投入保守基金之中。滙豐香港退休金客戶體驗及市場推廣主管陳曉媛表示，以5年回報看，該行表現最好的3隻基金分別為智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金，及環球股票基金，回報率分別達93%、87%、63%，然而佔其資產比重僅有3.3%、6.4%、1.4%。相反，最受港人歡迎的是貨幣市場保守基金和恒指基金，至今年3月回報為1.9%和2.3%，資產比重達15.3%和14.8%。

表現最好的基金卻不受市民歡迎

問及為何表現最好的基金卻不受市民歡迎，陳曉媛解釋，或因本港成員偏好本地股份，未來會教育成員選擇不同基金的要點。她又稱，成員宜按市況調整組合、定期審視投資組合、分散投資等，如果投資較低回報的基金便會錯失潛在回報的機會。

另外，不少市民擔心退休後有突發開支，而調查發現有六成受訪者計劃退休後一筆過提取強積金，只有22%和11%將分段提取或定期定額提取。「2022 年度僱主及僱員強積金服務滿意度調查」於1月訪問了500個18歲至60歲僱員，以及400名僱主。

今年美國經歷滯脹或經濟衰退機會不大

至於強積金展望方面，滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞表示，地緣政治對股市影響屬短期，而過去21次的地緣危機，在一年後股市債市均向好，因此對後市不感悲觀。再者，他又預期今年美國經歷滯脹或經濟衰退機會不大，加上港股目前估值便宜，相信下半年仍有機會。

歐維鈞認為在通脹高企之下，不宜全部轉持現金，因為會被通脹蠶食，應仍然保持投資，目前可現取防守性股份，如周期、能源、公用、必需消費品等。不過，他則未有回應MPF應如何配置至美股、A股或債券等不同地區及資產類別之中。

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編輯：姚卓然