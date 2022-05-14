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【人才管理】靠「人情味」留住人心　5招助企業建立愉快文化

10:00 2022/05/14

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有本地餐廳就以人性化及靈活的管理政策，不但令員工主動推薦親友入職，任職10年以上員工比例亦不少。（湯致遠攝）

疫情繼續肆虐全球，各行業正面對勞動力短缺的挑戰，為挽留人才都出盡辦法。中小企往往受資金及技術等資源所限，無法單靠薪金福利競爭。有本地餐廳就以人性化及靈活的管理政策，不但令員工主動推薦親友入職，任職10年以上員工比例亦不少。

【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員　切記滿足員工需要

對此芽莊集團創辦人Ray Wong分享留住人才5招，指除了提供具市場競爭力的薪酬外，企業文化也同樣重要，在制定政策時更為人性化，主動貼近員工需要。

芽莊集團創辦人Ray Wong分享留住人才5招，指除了提供具市場競爭力的薪酬外，企業文化也同樣重要，在制定政策時更為人性化，主動貼近員工需要。

靈活處理安排　員工可預先使用假期配額

作為越南餐廳、於2003年創辦的芽莊集團，現時已有8間分店。其創辦人Ray Wong接受本報訪問時坦言，人情味非常重要，企業與員工之間，應該是一種互信的關係，才可以共同進步，發揮團隊最大力量，所以餐廳一向推崇愉快及彈性職場文化，致力塑造友善的工作環境。

他舉例，由於是越南餐廳，不少員工都是越南人，在他們需要回鄉探親，餐廳會彈性處理假期安排，允許員工預先使用假期配額，讓他們有充足的時間在外地或回港時隔離檢疫，而員工回鄉探訪親動輒需要一個月，同事的配合亦很重要。

Ray認為這體現了人情味的重要性，「人情味並非自己隨便說三兩句話就有，而是配合整體環境氣氛所形成」。他表示，同事之間的關係如家人一樣，不少同事更形容餐廳為「屋企」，在言談間常常表示最近「屋企」生意如何，是否忙碌等。

為營造愉快的工作文化，Ray透露餐廳會不定時規劃員工旅遊及組織「Team Building」（團體培訓）活動，如在疫前會帶領員工到訪泰國、台灣等地旅遊，藉此提升團隊凝聚力與激勵員工士氣。同時也會因才施用，根據員工性格能力進行相應培訓，除幫助員工自我增值及尋找個人發展的機會外，亦讓員工在工作中找到成就感。

此外，該公司同樣留意員工的橫向發展，會根據員工需求去調換部門豐富其經驗和技能。他續稱，如曾有樓面員工希望學廚，餐廳就安排培訓讓其轉職為廚師。

【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才

留意員工發展　管理以人為本

憑着「以人為本」的管理方針，餐廳成功吸引不少員工主動「一個介紹一個」推薦親友入職，有些分店甚至「一家大細」一起工作。Ray更笑言，一開始仍會盡量將他們安排到不同店舖工作，但後來隨着推薦人數太多，已無法分清關係就只好作罷。他認為這些都有賴人性化政策建功，

「同事做得開心，認為留在這裏有發展前景，自然願意介紹朋友入職」。

【本地老字號】超力紮根半世紀　第二代掌舵人：不強求下一代接手

記者：黃顯晴

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