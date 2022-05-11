【業績】H&H國際首季收入增長11.5%至26.8億人幣　增強免疫力產品需求強勁

▲ H&H國際首季收入增長11.5%至26.8億人幣 增強免疫力產品需求強勁

H&H國際控股（健合國際，01112）公布首季業績，首季收入達26.83億元（人民幣，下同），根據同類比較基準按年增長11.5%。當中，嬰幼兒營養及護理用品首季度收入達15.3億元，按年下跌9.2%；成人營養及護理產品增長34.2%至8.03億元；寵物營養及護理用品按年增長147.8%至3.49億元。H&H國際今日中午收報8.44元，升2.9%。

公司表示，今年首季嬰幼兒營養及護理用品分部面臨持續挑戰，但成人營養及護理用品，以及寵物營養及護理用品的銷售額仍然穩健增長。受成人及寵物分部推動，預計今年全年前景仍然樂觀，整體維持可觀升勢，而嬰幼兒部分預計將逐步復甦。

在地區方面，今年首季來自中國內地的收入達19.27億元，按年增長2.6%；澳洲及新西蘭的期內收入接近3.3億元，按年增長40.2%；美國收入增長21.7%至2.73億元。

H&H國際表示，中國內地以及澳新市場的消費者，對於增強免疫力產品由強勁需求。當中，中國地區以Swisse為首的成人營養及護理用品實現33.3%的增長，而分銷商亦有就潛在供應鏈挑戰，而預先囤積庫存。

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