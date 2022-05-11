【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）

▲ 壽司郎更將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」。

壽司郎在港愈開愈多分店，壽司郎更將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」，是為衝出日本全球首間海外分店。

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壽司郎居酒屋「杉玉」將會登陸灣仔區，是首次衝出日本開設海外分店。品牌指，該店將以大眾化價錢，為顧客提供充滿創意的居酒屋料理、玩味無限的餐飲氛圍，希望能成為適合不同受眾的相聚地點。

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以創新元素呈現與別不同的日本居酒屋

壽司郎居酒屋「杉玉」在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上，改以明亮燈飾，展現充滿活力風格。同時，以具有當地特色的插畫設計作佈置。在料理方面，亦融入了不少驚喜口味，期望為客人帶來前所未有的多重全新感官體驗。

據指，「杉玉」取名源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成，均會於店門前的屋簷下，掛上以新鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體 ─杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。

更多消息有待公布

日本總公司更於日前舉辦記者發布會，宣布「杉玉」進軍香港詳情，FOOD & LIFE Companies CEO水留浩一在短片中提到，壽司郎於兩年間在港九新界擴展至15間分店。該企去年底正式將香港公司改名為FOOD & LIFE Companies Hong Kong Limited，以配合未來業務發展。他又透露，更多有關「杉玉」的消息將於稍後公布。

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責任編輯：葉泳珊