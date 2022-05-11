  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (三) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）

商業 12:31 2022/05/11

分享：

分享：

壽司郎更將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋　杉玉　SUGIDAMA」。

壽司郎在港愈開愈多分店，壽司郎更將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋　杉玉　SUGIDAMA」，是為衝出日本全球首間海外分店。

【松本清香港】直擊松本清香港首間分店　目標開100間　地鐵站也有份？（有片）

壽司郎居酒屋「杉玉」將會登陸灣仔區，是首次衝出日本開設海外分店。品牌指，該店將以大眾化價錢，為顧客提供充滿創意的居酒屋料理、玩味無限的餐飲氛圍，希望能成為適合不同受眾的相聚地點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以創新元素呈現與別不同的日本居酒屋

壽司郎居酒屋「杉玉」在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上，改以明亮燈飾，展現充滿活力風格。同時，以具有當地特色的插畫設計作佈置。在料理方面，亦融入了不少驚喜口味，期望為客人帶來前所未有的多重全新感官體驗。

據指，「杉玉」取名源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成，均會於店門前的屋簷下，掛上以新鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體 ─杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。

更多消息有待公布

日本總公司更於日前舉辦記者發布會，宣布「杉玉」進軍香港詳情，FOOD & LIFE Companies CEO水留浩一在短片中提到，壽司郎於兩年間在港九新界擴展至15間分店。該企去年底正式將香港公司改名為FOOD & LIFE Companies Hong Kong Limited，以配合未來業務發展。他又透露，更多有關「杉玉」的消息將於稍後公布。

【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成

【香港製造】生產力局助建生產線　港企智造納米纖維材料年產增6成

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）
2022/05/10
【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）
【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成
今日
【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成
【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐
2022/05/10
【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐
【松本清香港】直擊松本清香港首間分店　目標開100間　地鐵站也有份？（有片）
2022/05/10
【松本清香港】直擊松本清香港首間分店　目標開100間　地鐵站也有份？（有片）

你可能感興趣

【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）
14:13 2022/05/10
【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）
【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成
今日 11:42
【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成
【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐
20:30 2022/05/10
【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐
灣仔區 壽司郎 餐廳情報 市場拓展 文娛藝術 餐飲 日本 灣仔

下一篇文章

【企業文化】擴大企業人才庫　多元包容招聘策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款