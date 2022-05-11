【串流平台】Netflix提早實施新計畫？　傳年尾向非同住帳戶收費

▲ 傳Netflix將推出廣告訂閲計畫，及向非同住賬戶收取分享密碼的費用。（法新社圖片）

串流平台Netflix今年首季訂閲數量流失20萬人，錄得首次下跌。有見及此，Netflix行政總裁Reed Hastings上月表示，計畫未來兩年內推出含有廣告但訂閲價較便宜的訂閱計畫，藉此增加收入。惟據《紐約時報》報道，Netflix將提前實施該訂閱計畫，估計今年底推出，並且同步向居住不同地址的用戶，收取帳戶分享密碼費用。

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報道引述Netflix内部通訊文件指，除了Apple TV+外，各主要串流平台都提供低成本且含廣告的訂閲計畫，包括競爭對手Hulu、HBO Max、Peacock，可見串流平台即使加入廣告，仍能保持品牌優勢。

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此外，Netflix透露，在超過2.22億家庭用戶中，有超過1億個家庭在沒有付費下，通過其他人的帳戶觀看Netflix。Netflix營運總監Greg Peters表示，該企不會停止這種分享帳戶模式，但會要求用戶支付額外費用才能分享。

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Netflix亦早於3月開始測試向秘魯、智利、哥斯達黎加的帳戶分享者收取額外的費用。

責任編輯：吳嘉雯

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