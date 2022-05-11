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【酒店股】大酒店旗下香港半島酒店首季出租率跌至9%　平均可出租客房收入跌52%

股市 12:25 2022/05/11

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【酒店股】大酒店旗下香港半島第一季出租率跌至9%　平均可出租客房收入跌52%

大酒店 （00045） 公布第一季度未經審核營運數據。期內，香港半島酒店出租率為9%，按年下跌21個百分點，平均可出租客房收入為380元，按年下跌52%，平均房租4127元，按年升56.2%。大酒店股價半日升0.7%，報7.74元，成交300.7萬元。

其他亞洲地區的出租率為23%，按年升3個百分點，平均房租則為580元，升14.6%，平均房租2537元，跌近0.5%。

美國及歐洲的出租率為45%，升23個百分點，平均可出租客房收入及平均房租為3055元及6833元，分別升近1.9倍及42.8%。

大酒店表示，集團部分環球業務開始錄得輕微復甦。位於美國及巴黎的酒店業務迅速復甦，然而香港實施嚴格的社交距離措施，令集團本地市場於首季錄得的業績仍然受到重創。中國內地的封城措施亦為集團業務帶來了不利影響，尤其是上海的業務，而北京業務所受的影響則較小。本港高端零售市場的表現令集團旗下的商用物業租金持續受壓。集團的辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務則欠明朗。

集團指，預期中國內地的酒店業務在夏季仍會面對多重的挑戰；希望本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍保持審慎樂觀。

責任編輯︰梁浩碩

港股 大酒店（00045）

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