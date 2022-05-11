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【新冠肺炎】北約秘書長及蓋茨確診 皆徵狀輕微

環球社會熱點 12:46 2022/05/11

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新冠肺炎病毒繼續在美國及歐洲各地傳播，相繼有政商人物宣布確診。北約發言人表示，北約秘書長斯托爾滕貝格確診新冠肺炎。而微軟創辦人比爾蓋茨亦宣布受感染。據悉兩人皆徵狀輕微，將會聽從醫囑自我隔離。

華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫 【下一頁】

北約發言人周三（11日）在社交平台Twitter上表示，正於比利時布魯塞爾的秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）確診新冠，出現輕微病徵。他未來數日會按照比利時的防疫指引，在家工作。

現年66歲的比爾蓋茨（Bill Gates）周二（10日）也在Twitter上表示，新冠檢測呈陽性，病徵輕微，將聽從專家建議自我隔離直至康復。蓋茨透露，他已接種第3劑疫苗。

世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計 【下一頁】

蓋茨同日在Twitter上宣布，他和前妻聯名的比爾和梅林達-蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation） 周二舉行過去兩年來首次會議，期間他透過微軟（Microsoft）團隊出席。他亦指將會繼續和夥伴合作，盡力確保所有人皆無需再度面對疫情大流行。

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責任編輯：李俊儀

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