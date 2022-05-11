拜登細妹歡迎梅根加入美國民主黨 未來有望參選總統

英國哈里王子一直與美國總統拜登家族關係密切，據報梅根亦與民主黨人建立聯繫，打算為從政鋪路。拜登妹妹歐文斯接受訪問時表示，歡迎梅根加入美國民主黨，相信梅根有望成為美國總統候選人。

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美國總統拜登（Joe Biden）妹妹歐文斯（Valerie Biden Owens），周二（10日）接受英國電視節目Good Morning Britain訪問，透露對梅根（Meghan Markle）從政的看法。

歐文斯認為，愈來愈多女性參與政治是很好的事，使美國民主制度行之有效，她歡迎梅根加入民主黨。當被問及梅根會否有機會成為總統候選人時，歐文斯稱相信梅根終有一日可參選總統。

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共和黨人不時批評拜登失言，質疑他的精神狀態不適宜擔任總統。歐文斯為哥哥拜登經常失言辯護，她承認拜登經常講錯說話，但認為哥哥只是在不適當時候或以不當方式表達，卻被外界稱為失言。她更強調拜登所說的都是事實。

歐文斯負責拜登50多年競選活動，她表示當年不太熱衷於拜登與特朗普（Donald Trump）競逐總統一事，認為特朗普有意摧毀拜登一家。她讚揚哥哥適合擔任總統，又指他將所有時間都放在工作上，美國民眾會了解一切。

歐文斯證實拜登會角逐2024年總統連任，透露將有很多競選活動展開。

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責任編輯：郭麗明