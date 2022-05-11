【網絡安全】黑客利用SEO　提升惡意PDF搜尋排名

▲ 報告提到，在2021年，83%企業經歷了透過電郵而進行的網絡釣魚攻擊。（法新社）

網絡釣魚（Phishing）不斷演變，有報告指出，黑客不但會透過電郵對企業員工進行攻擊，甚至會利用搜索引擎優化（SEO）提升惡意PDF文件的排名，誘使員工開啟進行網絡釣魚攻擊。

網絡安全服務供應商Netskope發表《Netskope Cloud and Threat Report》，分析全球雲服務和惡意軟件的趨勢。報告指出，去年網絡釣魚的下載量按年大升450%，並強調黑客正利用SEO，提升惡意PDF文件在搜索引擎上的排名。

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報告提到，在2021年，83%企業經歷了透過電郵而進行的網絡釣魚攻擊，過程是員工被騙去點擊一個錯誤的鏈結，然後下載了惡意軟件，從而提供了登錄憑證，或完成電子匯款。

隨著愈來愈多黑客轉向SEO技術，使成功的網絡釣魚攻擊數量持續增加，甚至有可能進一步上升。Netskope指出，透過Google和Bing等主流搜索引擎，黑客多了一個新的媒介，讓他們可以在其他安全控制措施的保護之外，操縱員工交出敏感訊息。

需培訓員工網絡安全意識

Netskope威脅實驗室主任Ray Canzanese認為，企業需要為培訓員工的網絡安全意識，使他們做好準備、發現威脅，減低交出敏感訊息的風險。他建議，員工應檢查他們所點擊的所有鏈結，如果點擊後將他們帶到一個陌生的網站，就應謹慎處理。

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Canzanese指出，萬一員工點擊了惡意PDF，預期他們會在第一頁的頂部看到一個假的驗證碼，然後是其他頁面的文字。在這種情況下，員工應該立即關閉該文件並從設備上刪除，然後盡快向企業的網絡安全團隊報告。