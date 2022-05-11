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【企業文化】擴大企業人才庫　多元包容招聘策略

商業 12:05 2022/05/11

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企業多元文化能提升員工的創造及生產力，新一代管理人或需建立獨有的企業文化，擴充人才庫。據軟件公司《Siteimprove》行政總裁Shane Paladin表示，國際企業近年均有招聘多樣性人才的策略，在不同部門及團隊內添加思想多元化，可為企業增加增長速度。

【企業招聘】聘請學生7個優勢　助企業減招聘壓力

Shane Paladin以自家公司的招聘策略為例，強調招聘目標是聘請具備數碼技能的人才，其包容性的招聘策略，包括聘請身體、智力或視力不佳殘疾人士，他們能在不同部門發揮起重要的作用，他舉例，在UX界面及設計部門中，低視力員工提出的意見，能為軟件介面設計時增添想法構思。Shane Paladin整理以下4個企業建立多元化及具包容性的招聘策略，助企業擴大人才庫。

1.招用非大學學位人才：除非招聘的職位，如律師行或會計師等職業，需要專業資格或證書，否則企業可增加多元性文化，聘請沒有大學學位的專業人才。他引述招聘網站Glassdoor的報告指，谷歌、蘋果及IBM等大型科企，招聘條件也不再限制只有大學學位的人才申請。

2.導演選角式招聘：Shane Paladin引述商業社交平台LinkedIn的報告表示，適應能力被評為員工最重要的技能之一，他舉例，企業招聘不同職位時，有如電影導演配對演員角色一樣重要，招聘不同職能的人才並發揮其專業技能，及可把具潛力的員工，重新分配在不同職級崗位上，發揮人才多元化。

【四天工作】英60公司試行4天工作周　增員工心理健康幸福感

3.內部多元化：企業大多數以招聘方式來填補職位空缺，Shane Paladin指，從公司內部提拔晉升，員工熟悉企業的運作，能讓員工與企業有一致的目標、價值及文化，更有助企業成長。

4.聘請父母級人才：多元化的招聘策略，可普及到不同階層，如初為人父母的人才。Shane Paladin以自家企為例，會為即將成為父母的員工提供工作過渡計劃，該計劃分4個階段，在不扣減薪酬下，員工可分階段靈活工作，並會把此計劃擴展到不同情況的員工，他強調這有助提升企業多元文化，而企業多元化差異，包括，種族、性別、年齡、身體能力、智力和性取向，企業都需具包容性，助不同類型員工充分發揮潛力。

責任編輯：向頌勤

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