【足球遊戲】EA與FIFA結束29年合作關係　《FIFA》系列明年更名《EA Sports FC》

▲ EA表示，即使該系列未來將更名為《EA SPORTS FC》，但遊戲的大部分基因將保持不變。（EA）

遊戲開發商Electronic Arts（EA）去年曾表示，正審查EA與國際足球協會（FIFA）的命名權協議。EA日前正式宣布將在今年後與FIFA中止合作，結束29年夥伴關係，同時由2023年7月起，《FIFA》足球遊戲系列將更名為《EA SPORTS FC》。

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儘管EA與FIFA的合作即將結束，EA強調仍會與FIFA合力，於今年秋季推出最後一個以FIFA系列最終作《FIFA 23》。

新系列將有全球逾700支球隊

現時EA尚未公布與FIFA終止合作後，遊戲內的歐聯、英超、意甲會否在《EA Sports FC》出現，但就透露《EA Sports FC》將會有超過300個獨立的授權夥伴，逾1.9萬名運動員、全球超過700支球隊、超過30個聯賽和100個球場。

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EA表示，即使該系列未來將更名為《EA SPORTS FC》，但遊戲的大部分基因將保持不變。《EA Sports FC》會繼續提供玩家喜愛的體驗，包括遊戲模式、聯賽、盃賽、球會和運動員，而 Ultimate Team、職業模式、Pro Clubs 和 Volta Football 亦會繼續存在。

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責任編輯：陳卓賢