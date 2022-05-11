  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (三) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【足球遊戲】EA與FIFA結束29年合作關係　《FIFA》系列明年更名《EA Sports FC》

科技 12:04 2022/05/11

分享：

分享：

EA表示，即使該系列未來將更名為《EA SPORTS FC》，但遊戲的大部分基因將保持不變。（EA）

遊戲開發商Electronic Arts（EA）去年曾表示，正審查EA與國際足球協會（FIFA）的命名權協議。EA日前正式宣布將在今年後與FIFA中止合作，結束29年夥伴關係，同時由2023年7月起，《FIFA》足球遊戲系列將更名為《EA SPORTS FC》。

【機迷福音】藉Xbox雲遊戲　《要塞英雄》終回歸iOS平台  

儘管EA與FIFA的合作即將結束，EA強調仍會與FIFA合力，於今年秋季推出最後一個以FIFA系列最終作《FIFA 23》。

新系列將有全球逾700支球隊

現時EA尚未公布與FIFA終止合作後，遊戲內的歐聯、英超、意甲會否在《EA Sports FC》出現，但就透露《EA Sports FC》將會有超過300個獨立的授權夥伴，逾1.9萬名運動員、全球超過700支球隊、超過30個聯賽和100個球場。

【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出

EA表示，即使該系列未來將更名為《EA SPORTS FC》，但遊戲的大部分基因將保持不變。《EA Sports FC》會繼續提供玩家喜愛的體驗，包括遊戲模式、聯賽、盃賽、球會和運動員，而 Ultimate Team、職業模式、Pro Clubs 和 Volta Football 亦會繼續存在。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼
2022/05/06
【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼
【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？
2022/04/25
【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
2022/04/26
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》　將支援跨平台連線功能
2022/04/26
【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》　將支援跨平台連線功能

你可能感興趣

【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼
19:15 2022/05/06
【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼
【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？
19:00 2022/04/25
【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷 累外判商要用盡人手資源集中維修？
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
17:10 2022/04/26
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
電玩手遊 遊戲 歐聯 意甲 英超 足球

上一篇文章

【串流平台】Netflix提早實施新計畫？　傳年尾向非同住帳戶收費

下一篇文章

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款