【天氣潮濕】市民應對潮濕增購中式湯包　商戶生意升2成

▲ 天文台預測，未來一星期均會下雨且濕度高，市場上即時見到對袪濕湯包需求有上升。（資料圖片）

天文台預測，未來一星期均會下雨且濕度高，市場上即時見到對袪濕湯包需求有上升。有商戶稱，母親節期間，已多了年輕客人購買袪濕套裝孝敬父母，加上天氣潮濕，預計近日生意額可增約1到2成。

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綠寶國際負責人李先生反映，在剛過去的周末，增多了消費者入手含薏仁及冬瓜等材料的湯包，相關生意額升約1成。

他指出，香港天氣長期潮濕，相關產品本就一直受歡迎，惟市民未料較早日子天氣乾燥炎熱，近日卻忽然迎來雨天，紛紛增購強肺、袪濕類型湯包，人均消費約600至800元。

市民上班有「春困」

合泰海產負責人鄭先生亦稱，母親節增多了年輕客人購買湯包，加上天氣潮濕，預計近日生意額可增約1到2成，人均消費約400至600元。

他反映，薑、棗、薏仁、竹䉀和茅根等袪濕藥材銷量同樣上升，估計與近日雨量又再增多有關，消費者購來用作煲湯材料。

較特別的是，該企近年多了上班族的顧客。他指出，春天濕度高，市民上班有「春困」易感昏昏欲睡，為了養生及平衡體質，不少年輕人開始接觸相關產品。

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記者：李智美