【吉利175】新能源車月售過萬輛 吉利半日最多升7.5%

吉利汽車（00175）日前公布4月銷售數字，單月總銷量7.2萬輛，按年下跌28%。但值得注意是，新能源汽車銷量佔比有所提升，包括純電動（BEVs）、插電式混動（PHEVs）和油電混動（HEVs）合共售出1.56萬輛，佔總銷量的21.7%。投資者對此數據，似乎很受落，周三（11日）早上最高見12元，上升7.5%。

華西證券指出，吉利正迎來新一輪產品周期。今年公司將推出8款以上雷神HiX油電混動和超級電混產品；另极氪品牌再推出一款豪華智能純電MPV，吉利和幾何品牌分別推兩款全新SUV和一款純電SUV。

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短期看，新一輪產品周期有望催生「價量齊升」，業績修復的彈性高，考慮到汽車晶片短缺和原材料成本上漲的影響，該行維持盈利預測，投資評級為「買入」。

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撰文：林衛