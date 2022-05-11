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【雅生活】中金：外延增值服務放緩 雅生活目標價遭下調

股樓投資 11:37 2022/05/11

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中金報告指，外延增值服務增長放緩，去年雅生活的外延增值服務實現收入28.6億元（人民幣，下同），按年增長15%，增速放緩主要系房地產市場下行等因素所致。期內，毛利率有所下降，綜合毛利率按年下降2.2個百分點至27.5%，其中基礎物業毛利率為20.1%，下降1.7個百分點，主要因第三方項目佔比提升及併購帶來的無形資產攤銷影響；業主增值服務毛利率下降7.5個百分點。

該行認為，外延增值服務或進一步承壓，建議關注開發端市場變化，預計公司核心板塊業務有望繼續有序推進，未來三年收入保持20至25%的複合增長；外延增值服務則受房地產市場下行影響，案場、營銷代理等業務均存在較大不確定性，收入及利潤率或進一步承壓，建議持續關注雅居樂（03383）在銷售、拿地等方面的整體經營情況。

【延伸閱讀】第5波疫情：本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股，請按【見下頁

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考慮到，公司外延增值服務收入及利潤率承壓，中金下調2022年和2023年盈利5%和10%，維持「跑贏行業」評級，下調目標價43%至13.6港元，對應2022年預測市盈率約6倍2022年市盈率及股價有一成多的上行空間，主要考慮到地產市場壓力或影響公司中長期業績增長確定性。

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撰文：林衛

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