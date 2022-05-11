【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止

▲ Apple今天能成為電子產品的龍頭企業，iPod的貢獻是舉足輕重。（Apple）

蘋果（Apple）在2001年首次推出iPod，並以「能將多達1,000首CD質量的歌曲，放入一個口袋大小的便攜式音樂播放器」為賣點，開啟了數碼音樂時代。21年後的今日，蘋果宣布停產最後一款iPod touch（第7代），標誌著iPod時代的終結。

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可發送iMessage、進行FaceTime

第一代iPod touch於2007年推出，外型與iPhone相似。而最新版本則是在2019年推出，它除了可播放音樂外，還可以發送iMessage 和進行FaceTime。

蘋果全球市場營銷高級副總裁 Greg Joswiak 表示，雖然iPod系列即將結束，但「iPod精神」會在其他產品中繼續存在。他強調：「音樂一直以來也是Apple核心的一部分，而『iPod精神』將會由 iPhone、Apple Watch、HomePod mini、Mac、iPad ，以至 Apple TV等承傳下去。」

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事實上，Apple今天能成為電子產品的龍頭企業，iPod的貢獻是舉足輕重。iPod面世後迅速主導了MP3播放器市場，到2006年時iPod更佔其總收入的40%，幫助Apple成為全球家喻戶曉的品牌。

蘋果表示，iPod touch（第7代）現於官網、Apple Store或授權經銷商發售，供應量有限，售完即止。

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責任編輯：陳卓賢