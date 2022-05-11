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【烏克蘭戰爭】聯合國大會通過 捷克取代俄為人權理事會成員

環球社會熱點 11:12 2022/05/11

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俄羅斯入侵烏克蘭引起西方多國譴責，俄羅斯更被暫停聯合國人權理事會成員資格。聯合國大會周二（10日）舉行投票，通過由捷克取代俄羅斯出任人權理事會成員。人權理事會將於周四（12日）舉行關於烏克蘭的特別會議，俄羅斯譴責會議屬西方反俄舉動。

德國荷蘭外長突訪烏 晤澤連斯基 【下一頁】

聯合國大會周二舉行不記名投票，結果以157票贊成及23票棄權的壓倒性票數，通過唯一候選國捷克取代俄羅斯出任理事會成員，即時生效。人權理事會成員任期為3年，俄羅斯被暫停職務時已屬第2年任期，捷克將完成餘下任期。

雖然人權理事會決議不具法律約束力，但仍有政治影響力及可授權調查事件。捷克外長Jan Lipavsky對結果感到高興，在社交平台Twitter上感謝各國的信任及支持。

烏呼籲各國助港口重開 避免糧食危機 【下一頁】

此前烏克蘭呼籲人權理事會審查當地局勢，調查蘭馬里烏波爾（Mariupol）大量平民傷亡情況。理事會將於周四舉行一個關於烏克蘭的特別會議，由於俄羅斯仍是觀察成員國，具備出席會議資格。但俄羅斯已宣布缺席周四特別會議，俄羅斯外交部譴責會議是西方集體的反俄舉動。

俄羅斯在4月時被暫停人權理事會職務，理事會亦曾在2011年時，因利比亞軍效忠時任領袖卡達菲（Col Muammar Gaddafi）對示威者作出暴力行為，而暫停利比亞職務。

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責任編輯：李俊儀

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