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【宏觀數據】因疫情期間物流成本漲 4月CPI溫和上升

股樓投資 11:28 2022/05/11

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國家統計局周三（11日）發布4月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。其中，CPI創去年11月以來新高，且高於預期。另PPI增幅連跌6個月，亦高於預期。

受國內疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響，CPI按年、按季分別上升2.1%及0.4%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。按季計，食品價格由上月下降1.2%轉為上漲0.9%，主要因疫情期間物流成本上升，加之囤貨需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8%、7.1%和5.2%。非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.20個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股，請按【見下頁

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PPI方面，盡管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI按年上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點。按季計，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲3.5%，漲幅回落4.4個百分點；化學原料和化學制品制造業價格上漲1.4%，漲幅回落0.4個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲1.2%，漲幅回落12.9個百分點。

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撰文：林衛

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經濟 PPI CPI 國家統計局

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