【烏克蘭戰爭】德國荷蘭外長突訪烏 晤澤連斯基

俄軍繼續炮擊烏克蘭哈爾科夫等多個城市，德國外長貝爾伯克與荷蘭外長胡克斯特拉於周二（10日）突然訪問基輔。兩國外長與烏克蘭總統澤連斯基會晤，貝爾伯克指德國正努力全面擺脫俄羅斯能源，胡克斯特拉也承諾提供財政援助及法醫專家。

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烏克蘭與德國曾在武器供應和制裁等問題上發生爭執。而貝爾伯克（Annalena Baerbock）成為俄烏戰爭爆發以來，首位訪問烏克蘭的德國内閣官員。她獲烏克蘭總檢察長陪同，視察烏克蘭首都基輔近郊布查（Bucha）鎮。

俄軍曾被指在布查鎮屠殺大量平民，但俄方一直否認外界指控。貝爾伯克形容布查當地經歷難以想像的酷刑和謀殺等罪行，指必須追究干犯上述罪行人士的責任。

貝爾博克在記者會上，更譴責俄羅斯是一個不尊重規則及犯下戰爭罪的侵略者國家，指德國與俄羅斯並無共通點，正努力將德國對俄羅斯能源的依賴降至零。

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荷蘭副首相兼外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）同日亦訪問烏克蘭。他在社交平台透露有到訪布查附近另一個城鎮伊爾平（Irpin），烏方曾指控俄軍在該鎮殺害平民。

胡克斯特拉指當地建築物遭受炸毀，嚴重影響烏克蘭人民的生活，強調必須追究責任。他表示荷蘭正向國際刑事法院和聯合國調查委員會的調查提供財政援助，並會派法醫小組到烏克蘭。

貝爾博克及胡克斯特拉同日與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，澤連斯基感謝德國及荷蘭對烏克蘭的支持，稱有信心烏克蘭可獲勝。

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責任編輯：鄭錦玲