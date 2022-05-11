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【國泰293】國泰航空：未來兩周公布暑假航班　憂長期停飛失海外升降時段

股市 11:00 2022/05/11

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【國泰293】國泰航空：未來兩周公布暑假航班　憂長期停飛失海外升降時段

國泰航空 （00293） 舉行股東周年大會，管理層在會上指出，隨港府5月1日起理順熔斷機制和機組人員防疫安排，國泰航空正重新安排機組人手，期望可在一至兩周公布暑假航班安排。國泰航空主席賀以禮承認，本港航空恢復落後全球多地，目前國泰雖沒有失去海外航班升降時段，但若長期維持低航運量，將面臨失去時段風險。

對於有提問指出不少在外港人目前無法訂購國泰8月航班回港，國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，正設法增加香港與外地的連接，重申國泰會在防疫措施認可下，增加客貨運力。

去年國泰下半年憑貨運好表現轉虧為盈，林紹波稱，今年初貨運需求正面，但公司運力受香港防疫措施影響，但5月已有明顯提升。他續指，內地珠三角、長三角最新疫情防控影響供應鏈，國泰會動態調動運力至東南亞、東北亞，現難預計貨運收益能否勝去年紀錄，但有信心業務維持正面。

IATA總幹事Willie Walsh早前形容香港從「航空地圖消失」，憂香港遲遲未放寬出入境限制將削弱航空樞紐地位，賀以禮指，航空樞紐是重大和長期定位，希望以強勁復甦證明Walsh 是錯，但認為要港府進一步理順出入境限制，才能有明顯復甦。

【航空恢復】5月客機機組人員抵港檢疫期縮至3日、貨機機組人員毋須隔離　國泰航空：歡迎安排

【熔斷機制】國泰：歡迎港府5.1放寬熔斷機制　日後5%乘客染疫才停飛、取消非港人入境限制

港股 國泰航空（00293）

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