【大行看法】大摩：貨幣寬鬆政策周期正形成、中資股震盪料短期持續　4大指標可顯示股市轉勢（附恒指目標價）

▲ 【大行看法】大摩：貨幣寬鬆政策周期正形成、中資股震盪料短期持續 4大指標可顯示股市轉勢

中港股市今年來劇烈波動，摩根士丹利預期，基於疫情關係，而且環球地緣政治升溫，加上宏觀經濟增長放緩，美國聯儲局啟動縮表，中資股的震盪短期將會持續，而貨幣寬鬆政策周期正在形成，但周期持續時間及規模視乎疫情受控情況。

地緣政治緊張削弱短期估值重估的機遇

大摩稱，MSCI中國指數經歷14個月調整後，正朝熊市後期進發，但末段走勢仍然顛簸。變種病毒Omicron擴散，引發宏觀經濟向下，但在聯儲局啟動縮表的環境下，限制了中國立即放寬政策的可能性，而外圍的地緣政治緊張亦削弱了短期估值重估的機遇。

根據MSCI中國指數、恒指、國指及滬深300指數於2023年6月目標價，意味各指數的潛在上升空間分別約9%、7%、8%及10%。

維持中資股「與市場同步」評級

大摩認為，政治局會議釋放正面訊號，但該行維持中資股「與市場同步」評級。大摩稱，歡迎近日中央表示會進一步放寬政策，並將焦點放在加強基建、放寬購置房地產限制、完成監管重置等，惟相關利好因素或會為上述的負面元素所抵禦，意味中資股短期下行風險更多。

大摩對亞洲指數最新目標價：

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該行指，有四大指標可見中資股向好：（1）持續供應鏈修復，放寬疫情的防疫措施限制；（2）有相關政策落實政治局會議的方向，如進一步放寬，監管重置有良好指引，推出有助房地產市場回穩的措施；（3）人民幣喘穩，地緣政治及縮表帶來的憂慮及波動性已完全反映在大市上；（4）中美在審計方面達成協議，中資股重啟海外上市計劃。

看好原材料及工業股

大摩續看好A股多於離岸中資股，因短期可受惠於潛在政策放寬，而且資訊科技（IT）、工業及綠色經濟亦帶來長遠投資機會，而最新推出的個人強積金計劃亦有助支持機構參與股市。

大摩繼續看好原材料及工業股，因可受惠於中央加強基建活動，並偏好防守性股份，如派息股及公用股。該行對消費相關行業持審慎態度，如零售、汽車及消費必需品股，而在宏觀經濟壓力下，房地產市場銷售反彈的時間或較長，故對內房股持觀望態度。

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