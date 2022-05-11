【港股市況】恒生指數升300點、科指升4%　汽車、醫藥股造好（不斷更新）

美股隔晚個別發展，港股今早續低開逾百點。恒生指數開報19511點，跌121點。恒生科技指數跌0.9%，報3872點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

焦點新聞︰

【大行報告】大摩：貨幣寬鬆政策周期正形成、中資股震盪料短期持續 4大指標可令股市轉勢

即市走勢︰

【11：50】美團 （03690） 中午收市前升逾8%，高見164.3元。另外，騰訊 （00700） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾2%。

【11：45】舜宇 （02382） 升逾6%；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 升逾3%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%；丘鈦 （01478） 升逾1%；通達 （00698） 升0.8%。

【11：35】恒指最新升300點，報19935點；科指升4.1%，報4061點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.6%；深證升2.9%，創業板指升4.3%。

【11：17】【小米1810】雷軍：小米智能工廠第2期料明年底開始投產 年產量達1000萬部高端手機

【11：16】醫藥股上揚，藥明生物 （02269） 最新升一成，高見54.75元。

【11：12】內房逆市下跌，中海外 （00688） 跌4%；潤地 （01109） 跌逾3%；碧桂園 （02007） 跌0.5%；雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【11：09】體育用品股上揚，李寧 （02331） 升近7%；安踏 （02020） 升逾6%；特步 （01368） 升半成。

【11：02】【新冠疫苗】復星醫藥大升14% 復必泰疫苗據指於中國完成第2階段臨床試驗

【11：02】【國泰293】國泰航空：未來兩周公布暑假航班 憂長期停飛失海外升降時段

【10：54】理想汽車 （02015） 績後造好，股價最新升逾11%，高見88.65元。

【10：49】復星醫藥 （02196） 升幅擴大至逾13%，高見34.3元。報道指BioNTech已於中國完成復必泰疫苗II期試驗。

【10：39】大市升勢略為回順，恒指最新升180點，報19813點。科指升2.8%，報4013點。

【10：38】倩碧 （08367） 逆市挫四成，低見0.134元，成交163萬元。

【10：31】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.1%；渣打 （02888） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.9%。

【10：29】汽車股升幅擴大，比亞迪 （01211） 升逾7%，高見231.8元；吉利 （00175） 同升逾7%，高見12元。長汽 （02333） 升一成；廣汽 （02238） 升逾3%。

【10：25】【異動股】易還財務復牌大升1.4倍 蕭若元折讓兩成賣盤、「蟲草大王」陳恩德接盤

【10：12】美團 （03690） 最新升逾7%；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%；京東 （09618） 升0.6%。

【10：11】恒指升逾200點，報19863點，升230點。

【10：07】大市最新升約155點，報19788點；科指升2.8%，報4017點。美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.7%；京東 （09618） 跌0.1%。

【10：03】易還財務 （08079） 升1.5倍，破頂高見0.35元。

【10：01】理想汽車 （02015） 升幅擴大至近9%，高見86.55元。

【09：59】【新股IPO】貝殼2423正式登陸港股 首掛表現微跌

【09：54】港股升幅擴大至近100點，報19729點；科指升1.9%，報3981點。

【09：51】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升近3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：50】大市最新升約27點，報19661點；科指升1.1%，報3947點。美團 （03690） 升逾3%，高見157.1元；騰訊 （00700） 升逾1%，高見345.6元。

【09：47】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，高見155.7元，大市一度轉升，最新跌約13點，報19620點。

【09：44】復星醫藥 （02196） 抽升一成，高見33元，成交1.1億元。

【09：42】【異動｜生科股】歌禮製藥升6% 治療HIV新藥獲美國FDA批准臨床試驗

【09：40】ATMXJ個別發展，美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【09：38】港股早段跌幅收窄至約75點，報19559點；科指跌0.3%，報3896點。

【09：37】永利 （01128） 股價績後向上，早段升0.9%，高見4.55元。

【09：35】貝殼 （02423） 今以介紹方式在主板上市，開報30元。

【09：33】陸慶娛樂 （08052） 早段飈升4倍，破頂高見0.11元，成交116萬元。

【09：33】中國4月CPI按年升2.1%，高於預期的1.8%及前值1.5%。PPI按年升8%，高於預期的7.8%，前值為8.3%。

【09：31】騰訊 （00700） 開市後轉升0.5%。

【09：27】油價再跌3%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【09：26】【業績｜電動車】理想汽車升逾1% 首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺、料本季交付量和收入跌

【09：26】香港科技探索 （01137） 逆市靠穩升0.2%。旗下網購平台HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）6.87億元，按年增41%、按月少4%。

【香港科技探索】HKTVmall 4月訂單總交易額升41%至6.9億元 按月少4%

【09：22】恒生指數開報19511點，跌121點。恒生科技指數跌0.9%，報3872點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%。

【09：13】期指開報19370點，跌104點或0.5%。

【09：05】恒指黑期跌約159點，報19458點；道指期貨跌19點，報32141點。

【08：30】【美國通脹】拜登：考慮降中國貨關稅 以遏制高通脹

【08：27】【業績│濠賭股】永利澳門首季虧損1.88億美元 按年擴大近17%

【08：00】【業績｜生科股】再鼎醫藥首季收入增1.3倍 虧損淨額大減至8,240萬美元

【07：45】港股ADR收報19429點，203點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.28元，較港收市價低0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報337.15元，較港收市價低4.05元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.98元，較港收市價低3.02元或3.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美債息跌穿3厘，美股曾急升500點，納指曾升2.8%，不過美元維持強勢，。美股個別發展，道指跌84點，報32160點；標指升9點，報4001點；納指升114點或0.98%，報11737點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩