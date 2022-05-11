【港股市況】恒生指數低開121點後倒升逾200點　美團升7%領市、騰訊升4%（不斷更新）

美股隔晚個別發展，港股今早續低開逾百點。恒生指數開報19511點，跌121點。恒生科技指數跌0.9%，報3872點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

焦點新聞︰

【大行報告】大摩：貨幣寬鬆政策周期正形成、中資股震盪料短期持續 4大指標可令股市轉勢

即市走勢︰

【10：12】美團 （03690） 最新升逾7%；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%；京東 （09618） 升0.6%。

【10：11】恒指升逾200點，報19863點，升230點。

【10：07】大市最新升約155點，報19788點；科指升2.8%，報4017點。美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.7%；京東 （09618） 跌0.1%。

【10：03】易還財務 （08079） 升1.5倍，破頂高見0.35元。

【10：01】理想汽車 （02015） 升幅擴大至近9%，高見86.55元。

【09：59】【新股IPO】貝殼2423正式登陸港股 首掛表現微跌

【09：54】港股升幅擴大至近100點，報19729點；科指升1.9%，報3981點。

【09：51】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升近3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：50】大市最新升約27點，報19661點；科指升1.1%，報3947點。美團 （03690） 升逾3%，高見157.1元；騰訊 （00700） 升逾1%，高見345.6元。

【09：47】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，高見155.7元，大市一度轉升，最新跌約13點，報19620點。

【09：44】復星醫藥 （02196） 抽升一成，高見33元，成交1.1億元。

【09：42】【異動｜生科股】歌禮製藥升6% 治療HIV新藥獲美國FDA批准臨床試驗

【09：40】ATMXJ個別發展，美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【09：38】港股早段跌幅收窄至約75點，報19559點；科指跌0.3%，報3896點。

【09：37】永利 （01128） 股價績後向上，早段升0.9%，高見4.55元。

【09：35】貝殼 （02423） 今以介紹方式在主板上市，開報30元。

【09：33】陸慶娛樂 （08052） 早段飈升4倍，破頂高見0.11元，成交116萬元。

【09：33】中國4月CPI按年升2.1%，高於預期的1.8%及前值1.5%。PPI按年升8%，高於預期的7.8%，前值為8.3%。

【09：31】騰訊 （00700） 開市後轉升0.5%。

【09：27】油價再跌3%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【09：26】【業績｜電動車】理想汽車升逾1% 首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺、料本季交付量和收入跌

【09：26】香港科技探索 （01137） 逆市靠穩升0.2%。旗下網購平台HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）6.87億元，按年增41%、按月少4%。

【香港科技探索】HKTVmall 4月訂單總交易額升41%至6.9億元 按月少4%

【09：22】恒生指數開報19511點，跌121點。恒生科技指數跌0.9%，報3872點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%。

【09：13】期指開報19370點，跌104點或0.5%。

【09：05】恒指黑期跌約159點，報19458點；道指期貨跌19點，報32141點。

【08：30】【美國通脹】拜登：考慮降中國貨關稅 以遏制高通脹

【08：27】【業績│濠賭股】永利澳門首季虧損1.88億美元 按年擴大近17%

【08：00】【業績｜生科股】再鼎醫藥首季收入增1.3倍 虧損淨額大減至8,240萬美元

【07：45】港股ADR收報19429點，203點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.28元，較港收市價低0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報337.15元，較港收市價低4.05元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.98元，較港收市價低3.02元或3.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美債息跌穿3厘，美股曾急升500點，納指曾升2.8%，不過美元維持強勢，。美股個別發展，道指跌84點，報32160點；標指升9點，報4001點；納指升114點或0.98%，報11737點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩