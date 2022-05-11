【美企業績】Roblox首季營收增長39%遜預期　料4月增速放緩、盤後一度跌逾12%

▲ 【美企業績】Roblox首季營收增長39%遜預期 料4月增速放緩

有「元宇宙第一股」之稱的Roblox（美：RBLX） 第一季度營收按年增長39%至5.371億美元，遜預期的6.46億美元， 淨虧損由1.34億美元擴大至1.6億美元，每股虧損由去年同期的0.46美元收窄至0.27美元，惟遜預期的每股虧損0.19美元。

期內，公司經調整EBITDA為6793萬美元，遜預期的約為1億美元。每日活躍用戶（DAU）達到了創紀錄的5410萬名，按年增28%，此增速低於前一時期，也低於新冠疫情期間的2倍增速。而玩家平均 花費時間按年升22%至118 億小時。公司表示，玩家在該平台上玩遊戲耗費時間的增長速度低於新冠疫情之前和期間，並強調這一趨勢在4月份同樣如此。

公司指，4月每日活躍用戶總數為5310萬名，按年增23%。玩家平均 花費時間按年升18%至 38億小時，預料4月收入介乎1.89億美元至1.92億美元，按年增長30%至32%。

Roblox盤後一度大跌逾12%，最後收跌5%，報22.01美元。

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