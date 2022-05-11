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【美企業績】Coinbase績後急跌逾兩成　首季每月交易用戶跌兩成　CEO否認新披露代表公司面臨破產風險

股市 22:18 2022/05/11

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【美企業績】Coinbase季績表現遜市場預期　股價盤後挫

Coinbase（美︰COIN）公布，今年首季收入按年跌27%至11.7億美元，低於市場預期的14.8億美元，季度淨虧損4.3億美元，相當於每股虧損1.98美元。Coinbase在季績披露，若出現破產事件，由交易所持有的加密資產可視為破產款項，客戶會被視為無擔保債權人，意味申索權低於其他債權人，也反映在其平台持有加密貨幣的風險。

Coinbase行政總裁在社交平台表示，公司非面對破產風險，而法庭也不大機會把客戶資產視為可用作破產款項，但不能排除其可能性。

因應加密貨幣於今年初表現不濟，Coinbase上季每月交易用戶 （MTU） 從第四季度的1140萬減少19%到920萬，低於市場預期的950萬，總交易額由第四季度的5470億美元下降43.5%至3090億美元。

比特幣周一曾跌穿30000美元，科技股及加密貨幣下滑嚴重打擊Coinbase，Coinbase預計今季總交易量及每月交易用戶數將低於第一季度。

Coinbase周二美股正股時段跌13%，收報72.99美元，周三早段交易時間再跌逾20%，現跌23.2%，報56.07美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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