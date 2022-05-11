【美企業績】Coinbase每月交易用戶跌兩成、盤前跌14%　CEO否認新披露代表公司面臨破產風險

▲ 【美企業績】Coinbase季績表現遜市場預期 股價盤後挫

Coinbase（美︰COIN）公布，今年首季收入按年跌27%至11.7億美元，低於市場預期的14.8億美元，季度淨虧損4.3億美元，相當於每股虧損1.98美元。Coinbase在季績披露，若出現破產事件，由交易所持有的加密資產可視為破產款項，客戶會被視為無擔保債權人，意味申索權低於其他債權人，也反映在其平台持有加密貨幣的風險。

Coinbase行政總裁在社交平台表示，公司非面對破產風險，而法庭也不大機會把客戶資產視為可用作破產款項，但不能排除其可能性。

因應加密貨幣於今年初表現不濟，Coinbase上季每月交易用戶 （MTU） 從第四季度的1140萬減少19%到920萬，低於市場預期的950萬，總交易額由第四季度的5470億美元下降43.5%至3090億美元。

比特幣周一曾跌穿30000美元，科技股及加密貨幣下滑嚴重打擊Coinbase，Coinbase預計今季總交易量及每月交易用戶數將低於第一季度。

Coinbase周二美股正股時段跌13%，收報72.99美元，周三盤前再挫14%，報63.06美元。

相關文章：

【穩定幣幣災】TerraUSD重挫6成、LUNA跌8成 演算法支撐掛鈎美元引信心危機

【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭 批3大穩定幣涉潛在衝突

【Bitcoin】比特幣曾失守3萬美元、市場情緒處極度恐慌 分析：4成持貨投資者損手

責任編輯︰梁浩碩