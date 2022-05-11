▲ 【業績｜生科股】再鼎醫藥首季收入增1.3倍 虧損淨額大減至8,240萬美元

再鼎醫藥 （09688） 首季總收入按年大增1.3倍至4,670萬美元，虧損淨額大減近65%至8,239.4萬美元，去年同期的虧損淨額為2.3億美元。虧損淨額的減少主要由於沒有新的授權引進預付款。每股普通股淨虧損為0.09美元，而去年同期為0.26美元。

再鼎醫藥昨大瀉19.4%，報22.05元，創近兩個月低。

分部業務方面，則樂產品銷售收入升逾1.3倍至2,960萬美元；愛普盾產品銷售收入1,280萬美元，按年大升8成；擎樂產品銷售收入300 萬美元，按年增6.5倍；新產品紐再樂銷售收入70萬美元，而2021年同期則無收入。

公司研發支出為5,390萬美元，2021年同期為2.039億美元。研發開支的降低主要由於沒有新的授權引進預付款，部分被 正在進行及新啓動的後期臨床研究的相關費用、增聘研發人員的工資及工資相 關開支抵銷。不計入新的授權引進預付款，核心研發開支為5,390萬美元，2021年同期為4,160萬美元。另外，現金及現金等價物、短期投資及受限制現金合計為13.13億美元。

再鼎醫藥表示，今年年初確定了其戰略重點，包括今年年中將在中國內地提交efgartigimod的新藥上市申請，在大中華區啓動bemarituzumab治療一線胃癌的註冊性研究，又在料第三季度公佈KarXT 3期臨床研究EMERGENT-2的主要數據，並在研發上持續投入，以推進包括ZL-1102在內 的擁有全球權利的專有管線到全球開發階段。

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編輯：姚卓然