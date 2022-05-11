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【TWTR】馬斯克收購Twitter　Apollo計畫牽頭提供10億美元融資

股市 07:51 2022/05/11

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【TWTR】馬斯克收購Twitter　Apollo計畫牽頭提供10億美元融資

Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美：TWTR）再有進展。報道引述知情人士透露，Apollo Global Management Inc正磋商牽頭為馬斯克的收購交易提供優先股融資，由摩根士丹利安排的這筆融資將超過10億美元，Sixth Street Partners等機構也可能參與。

市場愈趨懷疑能否完成以每股54.20美元收購的交易，Twitter股價收報47.26美元，跌近1.5%。

馬斯克上周透露，已從甲骨文聯合創始人Larry Ellison、紅杉資本等投資者獲得71億美元的融資承諾。另外，他說服沙地阿拉伯王子瓦利德（Alwaleed bin Talal）同意將其持有的19億美元Twitter股票轉入私有化後的Twitter，並尋求說服Twitter聯合創始人Jack Dorsey。

【TWTR】馬斯克目標Twitter2028年收入增4倍　Cathie Wood幾乎清倉Twitter

【TWTR】馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾　幣安、卡塔爾控股有份參與

【TWTR】馬斯克收購Twitter據報面臨美國反壟斷審查

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter 馬斯克

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