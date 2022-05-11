【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%

美股道指再出現超過800點的巨震，先升500點後倒跌350點，收市跌84點。道瓊斯指數收市報32160點，跌84點；納斯達克指數報11737點，升114點；標準普爾500指數報4001點，升9點。

市場其中的憂慮是，俄羅斯及烏克蘭戰爭未有完結的迹象。美國情報總監在參議院軍事委員會估計，俄羅斯總統普京正在為烏克蘭的長期衝突做準備，預期未來幾個月的衝突愈來愈不可預測及可能升級。

美國10年期債息重上3厘，美滙指數升至103.9水平。現貨金價兩日共跌45美元；油價再跌百分之3，紐約期油失守100美元關口。

美國通脹數據或見頂 今晚揭盅

美國今晚公布通脹數據，市場預期4月通脹按年升百分之8.1，較3月份的百分之8.5回落，以反映通脹見頂。不計食品及能源的核心通脹將回落至百分之6 。

美國總統拜登在白宮表示，高通脹的原因是疫情及俄烏戰爭，價格上漲正傷害美國家庭，解決方案將從聯儲局開始。

恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%

夜期跟隨美股反覆跌110點，阿里巴巴 （09988） 美股較港股收市價低百分之4，跌穿83港元；騰訊 （00700） ADR低港股百分之1.

中概股反覆回升，納指金龍中國指數升百分之2.