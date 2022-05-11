【開市9點半】外電爆摩根大通　誤報科企「不宜投資」內幕

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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%
摩根大通3月中的一份研究報告指多隻中國科網股「不宜投資」，外電最新爆出當中內幕，指有員工出錯。摩通該報告一口氣削28隻科技股目標價，將阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、京東（09618）、百度（09888）、網易（09999）、嗶哩嗶哩（09626）投資評級降至「減持」，目標價下調幅度至少以5成起跳，個別降幅更達8成。
外電指，摩通負責審查報告的編輯部人員，原本要求研究部以「不吸引」一詞，取代報告中出現的「不宜投資」字眼，因預期部份的股價年底將上升，並非最佳選詞，由於「不宜投資」一詞當時合共出現在28份報告中，而負責人員雖從大部份報告中刪除有關字眼，但4份卻不慎未有刪除該字。
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欄名 : 開市9點半