【開市9點半】外電爆摩根大通　誤報科企「不宜投資」內幕

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

摩根大通3月中的一份研究報告指多隻中國科網股「不宜投資」，外電最新爆出當中內幕，指有員工出錯。摩通該報告一口氣削28隻科技股目標價，將阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、京東（09618）、百度（09888）、網易（09999）、嗶哩嗶哩（09626）投資評級降至「減持」，目標價下調幅度至少以5成起跳，個別降幅更達8成。

外電指，摩通負責審查報告的編輯部人員，原本要求研究部以「不吸引」一詞，取代報告中出現的「不宜投資」字眼，因預期部份的股價年底將上升，並非最佳選詞，由於「不宜投資」一詞當時合共出現在28份報告中，而負責人員雖從大部份報告中刪除有關字眼，但4份卻不慎未有刪除該字。

重點新聞：

1.摩根大通3月中以「不宜投資」形容中國科網股 據報純屬員工出錯所致

2.【儲局官員】威廉斯與梅斯特均預期 加息或觸發美國失業率上升

3.豐田：上海封城影響 月中額外停日本14條生產線運作 5月全球產量目標減至70萬輛

4.理想汽車首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺 料本季交付量和收入跌

5.鴻騰精密科技首季持續經營淨利潤3059萬美元 按年增近1.7倍

6.【美股焦點】輝瑞900億港元購頭痛藥企Biohaven Biohaven早段勁升7成

7.【美企業績】Upstart挫55% 首季營收升1.6倍 惟次季及全年指引遜預期

8.Sony去年少賺14% 料今年收入增15%

9.【Nintendo】任天堂：零件短缺持續料今年Switch銷量跌9% 股份擬1拆10

港股ADR收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6