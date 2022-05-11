  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (三) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】美團騎手新規則 內地通脹怎解讀（附time code）

股市 10:40 2022/05/11

分享：

分享：

美股道指再出現超過800點的巨震，先升500點後倒跌350點，收市跌84點。周三的CPI數據將為投資者提供判斷美國通脹是否見頂的依據。另外，內地今早公布通脹數據，數據怎解讀？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：40 - 港股今日焦點速覽　
01：41 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：01 - 恒指夜期+亞太股市早段市況速報
03：36 - 美國今晚公布CPI通脹數據　料維持8%以上
05：03 - 核心通脹率料回落　通脹再上空間小、逐步回落機會大
07：01 - 市場不信任聯儲局　如通脹續升仍有機會逼於無奈加息
08：25 - 料聯儲局未來2次不會加0.75厘　即使加0.75厘亦非不能接受
09：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：54 - 港股今輪反彈目標難料　不用執著短期波幅
11：50 - 港股中線向下空間不大　持貨可睇1-2年
13：37 - 港股進入超賣區估值平　熊市階段市場放大負面因素
14：25 - 恒指有機會再試3月低位　19000點以下可趁低收集港股
17：01 - 港股策略：資金多　20000點以下可逐步買入
17：34 - 現時買貨至少持有半年至1年　下半年見底機會高
17：49 - 美團 （03690） 騎手新規則為自律性措施
20：25 - 美團 （03690） 下一步或要再為騎手買保險　會有成本壓力
21：27 - 港元、美元脫勾機會大？  幾年內機會不大
23：49 - 港元與人民幣掛勾機會大？
24：30 - 港元一旦與美元脫勾會貶值　進口成本、通脹風險將大增
25：30 - ET個股推介：聯想 （00992）
30：45 - 港股開市前市況速報
30：55 - 港股、A股開市初段市況速報
31：11 - 觀眾問股：美團 （03690） 147元撈　睇位走睇咩價？
32：28 - 觀眾問股：中移動 （00941） 吼位買　前景及買賣建議？
34：01 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 貨底15蚊，仲揸唔揸？
35：40 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？不宜沾手？
37：47 - 內地CPI、PPI速報
38：33 - 內地通脹未至於恐慌失控　短期對後市未算負面
40：03 - 觀眾問股：俄烏有排打？油股、金股值得買？
45：52 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 、偉易達 （00303） 是否都可受惠美金強？可冷吼？
46：08 - 觀眾問股：新世界發展 （00017）
47：29 - 觀眾問股：招商局港口 （00144） 是否已做雙底？現價可以買？可上望15元？
48：27 - 觀眾問股：華潤醫藥 （03320） 短炒操作值搏嗎？
49：05 - 港股開市初段市況速報
49：44 - 消息股：理想汽車 （02015） 、永利澳門 （01128） 、再鼎醫藥 （09688）

**重溫上日《ET開市直擊》環球恐慌情緒升溫    美匯續強形勢不妙？→【按此-附time code】

 

欄名 : ET開市直擊

相關文章

美股造淡倉對沖？朱晉民推介兩類美股對沖工具
2022/05/10
美股造淡倉對沖？朱晉民推介兩類美股對沖工具
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
2022/05/06
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）
2022/05/10
【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
2022/05/06
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）

你可能感興趣

美股造淡倉對沖？朱晉民推介兩類美股對沖工具
18:30 2022/05/10
美股造淡倉對沖？朱晉民推介兩類美股對沖工具
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
19:13 2022/05/06
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）
10:54 2022/05/10
【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）
2022/05/10
【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（5月10日-13日）
2022/05/06
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（5月10日-13日）
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
2022/05/06
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
2022/05/05
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲　限聚令再放寬有炒作？（附time code）
2022/05/04
【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲　限聚令再放寬有炒作？（附time code）
新世界 再鼎醫藥—SB（09688） 貿易逆差 汽車 見底 見頂 收集 雙底 壓力 亞太

上一篇文章

【國泰293】國泰航空：未來兩周公布暑假航班　憂長期停飛失海外升降時段

下一篇文章

【業績│濠賭股】永利澳門升近3%　首季虧損1.88億美元、按年擴大近17%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款