【ET開市直擊】美團騎手新規則 內地通脹怎解讀（附time code）

美股道指再出現超過800點的巨震，先升500點後倒跌350點，收市跌84點。周三的CPI數據將為投資者提供判斷美國通脹是否見頂的依據。另外，內地今早公布通脹數據，數據怎解讀？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：40 - 港股今日焦點速覽

01：41 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：01 - 恒指夜期+亞太股市早段市況速報

03：36 - 美國今晚公布CPI通脹數據 料維持8%以上

05：03 - 核心通脹率料回落 通脹再上空間小、逐步回落機會大

07：01 - 市場不信任聯儲局 如通脹續升仍有機會逼於無奈加息

08：25 - 料聯儲局未來2次不會加0.75厘 即使加0.75厘亦非不能接受

09：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：54 - 港股今輪反彈目標難料 不用執著短期波幅

11：50 - 港股中線向下空間不大 持貨可睇1-2年

13：37 - 港股進入超賣區估值平 熊市階段市場放大負面因素

14：25 - 恒指有機會再試3月低位 19000點以下可趁低收集港股

17：01 - 港股策略：資金多 20000點以下可逐步買入

17：34 - 現時買貨至少持有半年至1年 下半年見底機會高

17：49 - 美團 （03690） 騎手新規則為自律性措施

20：25 - 美團 （03690） 下一步或要再為騎手買保險 會有成本壓力

21：27 - 港元、美元脫勾機會大？ 幾年內機會不大

23：49 - 港元與人民幣掛勾機會大？

24：30 - 港元一旦與美元脫勾會貶值 進口成本、通脹風險將大增

25：30 - ET個股推介：聯想 （00992）

30：45 - 港股開市前市況速報

30：55 - 港股、A股開市初段市況速報

31：11 - 觀眾問股：美團 （03690） 147元撈 睇位走睇咩價？

32：28 - 觀眾問股：中移動 （00941） 吼位買 前景及買賣建議？

34：01 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 貨底15蚊，仲揸唔揸？

35：40 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？不宜沾手？

37：47 - 內地CPI、PPI速報

38：33 - 內地通脹未至於恐慌失控 短期對後市未算負面

40：03 - 觀眾問股：俄烏有排打？油股、金股值得買？

45：52 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 、偉易達 （00303） 是否都可受惠美金強？可冷吼？

46：08 - 觀眾問股：新世界發展 （00017）

47：29 - 觀眾問股：招商局港口 （00144） 是否已做雙底？現價可以買？可上望15元？

48：27 - 觀眾問股：華潤醫藥 （03320） 短炒操作值搏嗎？

49：05 - 港股開市初段市況速報

49：44 - 消息股：理想汽車 （02015） 、永利澳門 （01128） 、再鼎醫藥 （09688）

**重溫上日《ET開市直擊》環球恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？→【按此-附time code】