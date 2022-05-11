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【理財個案】獸醫坐擁5000萬資產 移英月入由逾16萬大跌至5萬 愁苦如何處理本港物業

理財智慧 15:58 2022/05/11

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近年不少港人決定移民海外，任職獸醫的George，今年便會移民到英國，他選擇這時候離開香港，是因為6年後入藉英國時，最年長的孩子亦差不多是時候入大學，能利用英國公民身份享受相對較低的大學學費。然而，移民前卻是有些金錢上的憂慮不知如何處理，於是找了iMoney專欄作家Alvin Lam（林昶恆）進行諮詢。

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George相信他的專業在英國不難找到合適工作，但他亦明言收入將會大減。除此之外，因英國實行全球徵稅，而他亦考慮保留香港物業收租，但他擔心租金收入不穩定，另外估計未來扣稅後實際收入會大打折扣，而物業目前仍在供款，所以將來租金或不能夠支付供樓按揭還款，到時不知道是否有流動資金填補差額。

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George過去的理財方式，是將每月盈餘用作償還按揭貸款，所以現時雖有近5,000萬元資產，卻沒有多少流動資金，亦因此不敢進取地投資，擔心有失誤會令資金更加緊張。目前George每月收入約16.5萬元，已包括租金4萬多元，所以工作入息約12.5萬元，是家庭唯一經濟支柱，而George已做過資料搜集，以他年資來計算，未計算稅金，英國獸醫工作的收入年薪約6至7萬元英鎊（約59萬至69萬元），而因太太要全力照顧3名孩子，所以不會工作。

George重覆地提出他的憂慮，是未來的收入不能夠完全應付估計的支出。Alvin跟他說，不論是甚麼資產，目前他擁有的財富淨值近5,000萬元，假如他也擔心未來生活的話，相信大部分移民英國的香港人都要擔心，所以Alvin建議George首要是需要調節心態。我跟George分享不少綫上資訊，提及一家四口在英國生活費每年大約40萬元，所以6年需要大概240萬元，就算他找不到合適工作，有支出無收入，以平均40萬元一年計算，手上所有資產總值，未計通脹下足夠用超過100年，所以就算未能找到工作亦毋須擔心。更何況他相信在英國能夠找到工作，收入就算大打折扣都能夠維持生活，換句話說，手上能運用的資金及資產非常充裕，完全沒有任何原因需要憂慮。

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如何處理香港物業，則是另一疑難。George提到其實他移民後未有十分長遠的打算，甚至當孩子完成學習階段後，他或會回港退休，因此他現時煩惱應該如何處置手上物業。假如George移民後，3層香港物業都能夠租出並得到合理租金，估計總租金收入約8萬多元，但未計算管理費及差餉等，他預算每月管理費及差餉約8,000元及5,000元，稅前淨租金收入約6.7萬元，如交英國稅，可能最後只能收到七折租金。除了稅金及雜費外，他又擔心物業出租有很多維持成本，他舉例指，早前為出租物業更換冷氣機而花掉了萬多元，而且每次兩年租約完成後，需要裝修單位才能出租，又是一筆持續又不少的支出。

現時他每月供樓約需4萬多元，還有23年供款期，所以正常情況下，租金應可應付供樓，但稍有變數便可能不夠。除此之外，他亦擔憂目前環境下出租物業都不容易，可能要減租或者較遲才能租出，若1年內有1至2個月未能成功租出的話，收益將會進一步減少。

George估計，未來在英國的收入，只能夠應付家庭的基本支出，他已有心理準備，孩子在英國將會入讀公立學校，不會考慮私校或寄宿學校。他亦未想清楚是否短期在英國置業，同時亦考慮是否要賣出香港物業，將資金投資在收息股，在英國置業可以節省英國的租金，賣出香港物業能夠減少按揭供款，減輕負擔。若買股票收息的話，他有考慮買入年息4厘的中電（00002），如投資1,000萬元1年收入有40萬元，雖然覺得金額不夠吸引，但勝在不用交稅。

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根據George的情況，他有兩個選擇。選擇一是將出租單位賣出，用作清還所有按揭貸款，降低因收入下降而導致的每月還款壓力。另一方面，亦減少出租物業帶來的煩惱；選擇二是按兵不動，期望未來在英國的工作收入足以應付所有支出，保存其他資產在香港。Alvin跟George解釋，決定哪一個選項的最重要因素，是他對未來香港樓市走勢的期望，假如他相信物業仍然有很大上升空間，可重複沙士後到2018年的巨額升幅，當然可以持有到未來大幅升值時再套現，令身家水漲船高。但要取捨的是，面對過度集中資產在不動產的風險，令他生活周轉都有挑戰。George亦回應指，他對未來5年樓價的走勢，估計樂觀都只有10%至15%增長，即是平均每年2%至3%左右，沒有很大期望，而香港物業收租的收益率偏低，若以製造收入為目標，持有收租物業或非首選。George一方面對物業升值抱有懷疑態度，另外對未來收租又有憂慮，而他心目中最期望得到的是穩定回報，故想知道有否其他選擇能夠幫助提升回報率。

其實他自己已經有答案要怎樣做，只是想尋求Alvin的認同。他所有的顧慮，都是因為持有收租物業所引起，所以他的選擇是不需要將大部分資金壓在物業上，而他最近期購入物業在7年前，所以全都是有利可圖。Alvin跟George說他的理財計劃應該分做兩部分，第一部分是要做個重要決定，便是要決定是否繼續持有收租物業，假如要繼續持有收租物業，就有心理準備，沒有足夠的流動資金應付生活需要或是應急，因此必須確保不會因為一些預計不到的事情發生，而導致生活出現問題。在這情況下便應該增加人壽及醫療保障，一家五口都要做足安排。

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如果他決定毋須保存收租物業，假設以目前價格套現，扣除未償還按揭後，有約1,500萬元流動資金外，所有和出租物業關連的憂慮及不確定性也隨之消失。由於George仍然持有自住物業，就算將來樓價幸運地出現大升，因自住物業仍佔他總資產的61%，亦不需要擔心手上資產未能分享相關回報。

解決物業疑問後，Alvin亦提醒George不要只專注於創造收入而忽略了一些「被動支出」，例如和健康有關的潛在醫藥費，尤其是移民海外之後再考慮購買的話，未必能夠找到適合香港人的醫療及危疾計劃，相反在香港卻能夠選擇一些全球保障的醫療及危疾保險，所以這方面須盡早趁健康時準備。另外，也要安排能穩定派發收益的資產用作儲備，應付未來醫療保險的保費，專款專用不要和其他生活相關的派發收益產品混為一談。

而且George亦有想過孩子完成學業後回港退休的可行性，屆時若沒有好的全球醫療保障，便有機會令財富因意外或疾病而減少。George目前只有50萬元危疾保障，太太和孩子都沒有，但任何人都有機會患上嚴重疾病，及為了應付治療需要而動用了家庭儲蓄，所以他要趁現時3名孩子年幼而為他們預早安排危疾保障，確保以最理想的保費獲得最滿意的危疾保障。George亦需要準備一份大額人壽保險，用來應付未來百年歸老後需要支付當地的遺產稅，雖然太太沒有工作，但在她名下有資產的話，她亦應該要有一份用來應付未來可能需要繳交的遺產稅的人壽保單，因為是應付百年歸老後的支出，所以二人的人壽保單應以終身壽險為主。

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撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

以上內容輯錄自第758期《你財策劃師》

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責任編輯：陳詠妍

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