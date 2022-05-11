【理財智慧】學識退休HIM   安享晚年零擔心

過往已經提及現時坊間在人生不同可作考慮的「儲蓄方案」，以達成財務自由的目標。但如果讀者已經臨近退休年齡，正在為退休規劃作準備準備，可能已經沒有時間再作長線退休規劃，今次介紹的「HIM退休規劃」是一個退休的理財觀念，如果讀者在退休前安排好「HIM」便不需要過份擔心。其中「HIM退休規劃」分別指H: Healthcare(養生), I: investment(投資) , M:Medical (醫療) 。

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Healthcare 養生

隨著科技發展，人類的平均壽命正不斷地廷長，如何能保持長壽外也要活得健康，除了身體外，也包括心理、靈性的「養生」。有些朋友在退休後突然覺得生活失去動力，以前每日都恒常工作，但退休後反而睡到「黃朝百晏」，每日都到茶樓飲茶，不注重身體健康，因此退休後，都一定要保持良好身心健康。

Investment 投資

隨著年齡增長，對於投資的目標都不一樣，年輕時的投資一定以「資產增值」為目標；年長時反而以「保本和抗通脹」為目標。現時市面上有五花百門的投資產品，例如由政府推出的年金產品、保險公司的儲蓄產品等，都是一些可以提供被動收入的低風險產品，起碼為讀者提供穩定的回報。

Medical 醫療

正如前面提及，如何「活得健康」都是十分重要，因為壽命愈長醫療費用相對也會愈來愈高，甚至有長者擔心面對「賣樓醫病的局面」，希望將房屋傳承給下一代，但因為治病的原因，甚至可能要賣樓，面對一個兩難的局面。因此可以考慮購買一份高端的醫療保險，便不用擔心日後的醫療開支，將醫療成本轉嫁至保險公司。

當然退休規劃肯定不只「HIM」，除此以外也有其他事士可以處理，例如資產傳承、強積金的安排和退休生活等。其實不少退休人士最大的願景便是不用擔心日後的開支，我認為云云洗費中，最重要一定是「醫療費用」，因為有太多的未知性和變數，如果如果有能力的話，一份足夠的醫療保障起碼可以為自己提供多一個前往私家醫院就醫的選擇。

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責任編輯：陳佳恩