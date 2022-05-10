【中概股股災】摩根大通3月中以「不宜投資」形容中國科網股　據報純屬員工出錯所致

▲ 摩根大通3月中以「不宜投資」形容中國科網股，據報純屬員工出錯所致。

摩根大通3月中的一份研究報告指多隻中國科網股「不宜投資」（uninvestable），一度觸發中概股拋售潮。事隔兩個月，外電引述消息人士指，「不宜投資」字眼之所以出現在上述報告中，純屬該行員工出錯。

摩根大通的研究報告當時指，中國的地緣政治與宏觀風險增加，不少環球投資者都正在減少互聯網行業投資，導致大量資金從該板塊外流。該行更一口氣下調多隻中資科網股的投資評級與目標價，後者降幅達五成以上。

外電引述消息人士稱，摩根大通負責審查報告的編輯部人員，原本要求研究部以「不吸引」（unattrative）一詞，取代報告中出現的「不宜投資」字眼。因為撰寫有關報告的分析員Alex Yao及其團隊雖對中國互聯網企業看法轉趨審慎，但卻預期當中最少10隻股份年底股價將上升，故以「不可投資」一字形容這些股份未來6至12個月投資前景，並非最佳選詞。

消息人士解釋，由於「不宜投資」一詞當時合共出現在28份報告中，而負責人員雖從大部份報告中刪除有關字眼，但4份包含該詞的報告卻不慎未有刪除該字，有關錯誤最終亦引起軒然大波。

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