【儲局官員】威廉斯與梅斯特均預期　加息或觸發美國失業率上升

▲ 紐約聯儲銀行行長威廉斯預期，PCE今年底將降至接近4%，2024年將重返2%的儲局目標。

兩名聯儲局官員紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）及克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）公開發言時均預期，加息下美國失業率或會上升。

威廉斯指，聯儲局抑制通脹的任務十分艱鉅，在烏克蘭戰爭與疫情導致物價壓力路徑不確定性增加下，儲局要達致將通脹率降至目標水平而又不導致經濟脫軌的目標，具有挑戰性但卻並非不可克服。

威廉斯預期，儲局的關鍵通脹指數，即核心個人消費支出（PCE），今年底將降至接近4%，低於目前5.2%的水平，2023年則料進一步降至約2.5%，及至2024年將重返2%的儲局目標。他又料隨著時間過去，造成供應短缺的因素將會自行解決，美國與環球央行將透過增加供應而非激進的利率措施，達致部份領域的再平衡。

同樣有今年投票權的梅斯特表示，美國失業率未來數月會走高，但料情況不會持續，之後會重新回落。她稱，未來兩次議息會議需每次加息50點子，以令通脹回落，又指美國的「中性利率」（即一個不會刺激經濟增長加速，同時也不會觸發經濟收縮的利率水平）處於2.5厘。

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