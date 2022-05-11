【銀行優惠】銀行爭相拓年輕人市場 中銀香港搵姚焯菲做新品牌形象大使 客戶迎新奬賞高達5,100元

最近多間銀行力谷年輕客戶市場，找來不同年輕偶像及網絡紅人做銀行代言人，好不熱鬧。其中中國銀行（香港）推出「理財 TrendyToo」，打造全新年輕品牌定位，請來三位代表不同生活態度的網絡紅人：姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）及劉佩玥（Moon）為「理財 TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出「輕理

財」第一步。

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「理財 TrendyToo」從「輕．便 Banking+」、「輕．而易舉 Spending+」、「輕．易起步 Investing+」以及

「輕．型 Living+」四方面，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供多元化的7x24 體驗及簡單易明的「輕理財」知識，協助年輕客戶實現理財目標。中銀香港將在社交媒體 Instagram 發佈「輕理財 22 式」小貼士，讓年輕人通過一部手機，即可隨時隨地增進自主理財知識。

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中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）温晞文表示：「為配合年輕客戶偏好使用數碼化理財的特性，中銀香港持續優化手機銀行服務體驗，接連推出不同的數碼化財富策劃、投資及保險服務等，以配合其投資需要和生活習慣。」她指，去年該行18至35歲年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年上升近 4 成，以手機開戶的人數更增長1倍。為配合年輕客戶的理財需要，該行推出『理財 TrendyToo』年輕品牌定位，鼓勵客戶通過中銀香港手機銀行開立賬戶、投資、消費、投保保險，以至置業，並提供簡單易明的理財知識及入門工具，協助他們為未來資金需要作好部署，以達成理財目標。

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年輕客戶即日起開立不同銀行服務可享多項「熱賞 22」優惠，包括開戶迎新奬賞高達5,100元；以手機開戶可享 6 個月港元/美元高息定期存款，年利率高達 1.5%；開立新證券賬戶可享首 4 個月無上限買入及賣出港股、中國 A 股或美股$0 佣金優惠；以及全新客戶綁定 BoC Pay 更可獲總值港幣 68 元的迎新優惠。

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記者：陳詠妍