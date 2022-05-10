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【美國加息】聯儲局官員博斯蒂克：加息半厘已相當激進　可再加息半厘兩至三次

環球政經 20:05 2022/05/10

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美國聯儲會上周加息半厘，主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後淡化了加息75個基點的可能。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周一（9日）表示，聯儲局加息半厘已是一個相當激進的行為，認為不需要採取更激進的行動。

據《彭博社》報道，博斯蒂克稱，加息已經是相當激進的舉措，「我不認為我們需要採取更激進的行動。我認為我們可以保持現有步伐和節奏，再觀察市場反應。」他認為，聯儲局可以於未來兩次或三次議息會議上，加息半厘，再觀察經濟反應，看看通脹是否接近2%的目標，然後再暫停一下，看看情況如何。

同場加映：【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

博斯蒂克指，聯儲局需加息至中性水平，即一個不會刺激經濟，同時也不會導致經濟收縮的利率水平。他認為，該中性水平應處於2厘至2.5厘之間。⼀旦利率到達該水平，儲局官員可評估是否需要額外加息半厘、25個基點，還是按兵不動。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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