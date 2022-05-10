騰訊阿里元宇宙商標 申請同遭駁回

兩大科網巨企騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)近年相繼布局元宇宙，惟有關進展似乎遇上阻礙。國家知識產權局近期駁回多個元宇宙商標申請。最新被駁回的包括阿里申請註冊的「淘寶元宇宙」和「阿里元宇宙」商標，商標流程狀態均變更為「駁回通知發文」，被駁回商標國際分類包括廣告銷售、科學儀器、通訊服務等，以上商標申請註冊於2021年9月。

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同樣在近期被駁回的，還有騰訊在去年9月申請註冊的多個「QQ元宇宙」商標。另外，騰訊申請的「幻核元宇宙」、「QQ音樂元宇宙」、「光夜元宇宙」等多個商標也遭駁回。

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國家知識產權局曾在今年2月曾指出，收到1.6萬件元宇宙商標申請，將依法予以審查。堅決反對、嚴厲打擊「蹭熱點」和不以使用為目的囤積等商標惡意註冊行為。

此外騰訊即將公布首季業績。中金發表報告預料，騰訊今年首季收入將按年持平於1,359億元人民幣，經調整淨利潤則按年跌17％至273億元人民幣；又預期內地疫情反彈、宏觀經濟波動和監管措施將持續影響業績。該行維持騰訊2022至2023年的收入和盈利預測，重申「中性」評級；考慮到集團投資的公司估值有所倒退，下調其目標價12％至451元。

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