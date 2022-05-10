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【電競旗艦】小米POCO F4 GT強攻遊戲手機市場 旗艦級電競規格五千元有找

理財智慧 20:02 2022/05/10

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小米旗下獨立品牌POCO宣布，在港推出全新遊戲旗艦POCO F4 GT智能手機（4,999元），以「The Apex of Power戰力無雙」為年度系列主題；此外並同步推出POCO品牌旗下兩款生態鏈產品，包括POCO Buds Pro原神特別版耳機（549元）及POCO Watch智能手錶（549元）。本月10日至17日期間購買POCO F4 GT的顧客，可獲贈特別版耳機，並能以449元加購智能手錶。

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

POCO F4 GT為當今Android陣營的旗艦級遊戲手機，提供黑、銀及黃三色選擇，重約210克。機身配備高通最強的4nm製程Snapdragon 8 Gen 1處理器、12GB LPDDR5記憶體及256GB UFS 3.1記憶體儲存空間。

機身設有LiquidCool 3.0散熱技術，其4,860平方毫米的雙導熱板冷卻系統，有效降低機身熱量，減少長時間運行遊戲時的過熱問題。內置電池容量為4,700mAh，支援120W快充，充滿電只需17分鐘。螢幕為6.7吋AMOLED，提供120Hz更新率及480Hz觸控採樣率，內置高頻PWM調光功能，暗光環境使用更護眼。

    點擊圖片放大
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機側設有兩個磁動力彈出式遊戲鍵（實體肩鍵），能處理150萬次的按壓，有如手握遊戲控制器，有助直接加強遊戲操作，亦能設定為其他程式的快捷鍵使用；機身內置的CyberEngine線性馬達，能提供力回饋效果，直接提升遊戲體驗機身兩側設有JBL四喇叭系統及三組麥克風，附送的1.5米L型充電線，方便邊充電邊打機時更加就手。

鏡頭系統方面，包括機背的6,400萬像素（主鏡頭）+800萬像素（超廣角）+200萬像素（微距）三鏡頭，以及前置的2,000萬像素（自拍）鏡頭。

同步發表的兩款生態鏈產品，其一是POCO Buds Pro的《原神》特別版，外觀設計融入了遊戲角色可莉的相關元素，並內置可莉的語音通知，對粉絲來說具備收藏價值；其二是POCO首款的智能手錶，產品定位上主要為運動愛好者而設，機身採用1.6英吋AMOLED觸控螢幕及超薄邊框設計，內建超過100種運動模式及100款錶面選擇，並具備睡眠偵測功能，能監測睡眠期間的血氧水平。

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責任編輯：嚴浩文

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